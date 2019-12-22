Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi (KOSGEB) Başkanı Cevahir Uzkurt, gelecek yıl KOBİ’lere 2 milyar liranın üzerinde kaynak sağlayacaklarını bildirdi.

Kasım ayı itibarıyla KOSGEB’in veri tabanına kayıtlı 1,5 milyona yakın işletme bulunduğunu belirten Uzkurt, bu yıl yeni destek programlarını uygulamaya koyduklarını hatırlattı. Uzkurt, bazı destek programlarını revize ettiklerine dikkati çekerek “Burada yerli ve millî bir duruş sergileyerek, cari açığın azaltılmasını, teknolojik girişimciliği ve katma değerli üretimi esas aldık. Yürüttüğümüz faaliyetlerle yeni girişimlerin ortaya çıkmasına ve mevcut KOBİ’lerin gelişmelerine katkı sağladık” dedi.

KOSGEB’in destek bütçesinde bu yıl artış olacağını belirten Uzkurt, şunları kaydetti: Bugüne kadar KOSGEB’den 454 bin 331 işletme 6,2 milyar lira destek aldı. Finansman destekleri özelinde toplam 2,9 milyar lira kredi faiz desteğiyle 19,9 milyar lira kredi hacmi oluşturuldu. 2019’da yaklaşık 64 bin işletmeye 2,1 milyar lira destek verdik. 2019’da bütçenin tamamını KOBİ ve girişimcilerin büyümesi için harcandı. 2020 yılı destek bütçemizde yüzde 9,45’lik artış oldu. 1,8 milyar lira bütçemiz var ama bunun dışında da bazı kuruluşların bize ödediği aidatlar bulunuyor. Bunlardan gelenlerle gelecek yıl yaklaşık 2 milyar liranın üzerinde bir kaynağı KOBİ’lerin projelerine aktaracağız.

Uzkurt, kadınların iş gücü piyasasında yer almasını önemsediklerine dikkati çekerek “Bu konuda gayret sarf ediyoruz. Kadınlarımızın kendi imkânlarıyla gelir elde edebilmelerini teminen adımlar atıyoruz. 2019’da 13 bin 854 kadın girişimciye 252 milyon lira destek sağladık. 50 bin liralık finansman desteğini, kadınlar, şehit yakınları, gaziler ve gençler için 70 bin liraya çıkardık. Desteklerimizde kadınlara pozitif ayrımcılık uyguluyoruz” değerlendirmesinde bulundu.