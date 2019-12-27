Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Atatürk Üniversitesi Tıbbi Farmakoloji anabilim dalı öğretim üyelerinden Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu ve ekibi tarafından 2013 yılında ilacın araştırmaları ve çalışmalarına başlandı. Ekibin altı yıllık çalışma sürecinden sonra üretilen ilaç geçtiğimiz yıl Japonya’dan bu yıl ise ABD’den Uluslararası Patent almaya hak kazandı. İlk millî ilaç olma unvanını taşıyan ilacın ismi ise ilerleyen süreçlerde açıklanacak. Hayvanlar üzerinde yapılan deneyler ürünün beyin hücreleri üzerinde koruyucu etkisinin olduğu, parkinson, alzheimer ve depresyon gibi sağlık problemlerin de değerleri ideal seviyelere düşürdüğü ispatlandı. TÜSEB Genel Sekreteri Erzurumlu bilim insanı Prof. Dr. Hasan Türkez, Ulusal Bor Araştırma Enstitüsünün kurulması ile bu alandaki çalışmaların arttığını belirterek, “İnsanlarda alınacak sonuçlara göre eczanelerde satılmaya başlanacak” dedi.