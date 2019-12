Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

EKONOMİ SERVİSİ

Tasarım ve üstün özellikleriyle herkesi etkileyen Türkiye’nin otomobiline ilk günden on binlerce talep geldi. Valilikler, belediyeler, üniversiteler, esnaf odaları, iş adamları ve ünlü isimler, yerli otomobil almak istediklerini söyledi. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya “Yerli arabamıza tam destek için biz de 34. sedan araca talip olduk” dedi. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu “Akıl ve bilimi barındıran her adımda varız. Türkiye’nin yerli otomobil girişimi ile gurur duyuyoruz. Elektrikli üretimi desteklemek için, İstanbul Büyükşehir Belediyesi olarak çok güçlü bir siparişle yerli otomobilimize destek olacağız. Emeği geçen herkese ülkem adına teşekkür ederim” dedi. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da “Ülkemizin fark gözetmeksizin uluslararası her alanda ‘millî’ duruşunun bir adım öteye taşınması için tüm imkanlarımızı sonuna kadar seferber etmeye hazırız’’ ifadesini kullandı. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay ise, 100 adet yerli otomobil için ön siparişte bulunacaklarını açıkladı. Bu arada İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Eyüp Aksu da, “Yerli otomobili görmemize gerek yok, 17 bin araca şimdiden talibiz” diye konuştu. Türkiye’nin en büyük konut üreticileri arasında yer alan DAP Yapı da, 200 adet şirket aracını yerli otomobille değiştirme kararı aldı. Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cevdet Erdöl de hizmet araçlarını ‘yerli’ye çevireceklerini duyurdu.

Yerli otoya dünyaca ünlü isimlerden de övgü yağıyor. Michael Jackson ve Whitney Houston başta olmak üzere birçok ünlü sanatçının vokalistliğini yapan Della Miles, yerli otomobil sipariş edeceğini duyurdu. Paylaşım kısa sürede binlerce kişi tarafından beğeni kazandı.

SÜREÇ NASIL İŞLEYECEK?

Elektrikli ve akıllı yerli otomobile talip olanlar için Tesla modeli ön plana çıkıyor. Tesla, üretime geçmeden önce ön talep topluyor. Gelen istekler karşılığında araç başına belli bir miktar parayı peşin olarak alıyor. Böylece talepleri de resmiyete kavuşturuyor. Türkiye’nin Otomobili Girişim Grubu’nun da benzer bir yol izlemesi bekleniyor. Fabrika kurulumu devam ederken, yerli otomobili isteyenler için, araç başına belli bir bedel karşılığında ön talep toplanmasına geçilecek.

REKABETÇİ FİYATLA DÜNYAYA AÇILACAK

Yerli otomobilin marka adının ve fiyatının ne olacağı da büyük merak konusu... Türkiye’nin Otomobili Girişim Grubu CEO’su Mehmet Gürcan Karakaş “Rakam vermek ticari anlamda doğru değil. İki sene sonrası için fiyat biçmek mümkün değil. Fakat piyasa ile rekabetçi bir fiyatı olacağını söyleyebiliriz. Bu, en azından şimdilik bir fikir verecektir. İhraç pazarları bizden böyle bir otomobil beklemiyordu. Sürpriz oldu. Çin’deki eski çalışma arkadaşlarımdan ‘Ne yapıyorsunuz oralarda?’ diye mesajlar geldi” dedi. Aracın markasının henüz belli olmadığını, şimdilik geçici olarak TOGG logosunu kullandıklarını anlatan Karakaş, şunları söyledi: Marka 2020 sonlarına doğru belirlenecek. İlk olarak 2022 sonlarında SUV aracımız satışa sunulacak. Ardından sedan ve diğer modelleri de belirli aralıklara piyasaya sürmeyi planlıyoruz. Piyasaya girdiğimizde, Avrupa’da klasik otomobil üreticisi olmayan, ilk elektrikli SUV araç üreticisi olacağız.

ÜSTÜN TEKNOLOJİSİ İLE SINIFININ LİDERİ

Türkiye’nin Otomobili, 30 dakikanın altında hızlı şarj ile yüzde 80 doluluğa ulaşacak. 300+ ve 500+ kilometre menzil opsiyonlarına sahip olacak otomobil, merkeze sürekli bağlı olacak ve güncellemeleri 4G/5G bağlantısıyla alabilecek. Gelişmiş batarya sistemlerinin sağladığı uzun ömürlü pil paketine sahip otomobil; 200 beygir güç ile 7,6 saniye, 400 beygir güç ile de 4,8 saniye altında 100 km hıza hızlanabilecek. Euro NCAP 5 yıldız seviyesine uyumlu otomobil, yüksek çarpışma dayanıklılığına ve yüzde 30 daha fazla burulma direncine sahip olacak. “Holografik Asistan” teknolojisi, 2023 yılından itibaren dünyada ilk defa yerli otoda kullanılmaya başlanacak. Bu teknoloji sayesinde sürücü, gözünü yoldan ayırmadan, aracın gösterge ekranında verilen bilgileri seyir camında üç boyutlu olarak görecek.

LALE-KURT MOTİFLERİYLE TÜRKLÜĞÜ VURGULUYOR

Yerli otomobil görücüye çıktıktan sonra tasarımın Türkiye’ye değil İtalyan Pininfarina’ya ait olduğu iddiaları ortaya çıkmıştı. Oysa gerçek çok başkaydı. Yerli otomobilin tasarımında, dünyaca bilinen birçok modelde (Mercedes, Peugeout, Volkswagen) imzası bulunan efsane Türk Murat Günak başrol oynadı. TOGG CEO’su Mehmet Gürcan Karakaş, “Mercedes’in efsane tasarımcısı Murat Günak, Türkiye’yi ve Avrupa’yı tanıyan tecrübesiyle yardımcı oldu. Onun haricinde Türk tasarımcı ve mühendis arkadaşlarımız da var. Murat Bey’le de çok defa konuştuk. Sadece prototip için İtalyan tasarım evi Pininfarina’yı tercih ettik. Fabrika üretimi ile prototip arasında fark var. Sipariş verip de ‘bize bunu getirin’ demedik. Öyle bir şey mümkün değil zaten. Belki testler için 150 tane daha araç üreteceğiz. Fabrika kurulduktan sonra onlara ihtiyacımız olmayacak” dedi.



Bu arada yerli otonun tasarımında, Anadolu topraklarının ve Türklerin köklü simgeleri dikkat çekiyor. Ön ızgarasında, bütünsel şıklığı tamamlayan jantlarında ve iç mekan detaylarında, modern bir incelikle işlenen lale figürleri öne çıkıyor. Gündüz farları Osmanlı bıyığını, akşam farları kurt gözünü andırıyor. CEO Karakaş “Hedef kitlemizin kriterleri doğrultusunda üretim yaptık. Avrupalı ve Türk kullanıcılar, sert görünümlü modelleri sever. Vakur duruşu olan, ciddi bir otomobil... Bizim aracımızın da böyle hatları var. Batının düz çizgileriyle, doğunun hareketli çizgilerini harmanladık. Hedef kitlemiz de otomobili, güçlü, kuvvetli hayvanlara benzettiler. Kurt, kaplan, aslan gibi... Baktığınız zaman hepsi olur. Gözlerde güçlü bir kedi var. Günlük kullanım farlarında da Osmanlı bıyığı” diye konuştu.

DÜNYA DEVLERİ PANİKLEDİ!

Türkiye’nin yüzde 100 elektrikli yerli otomobil atağı dünya devlerini de panikletiyor. Firmalar, planlarını gözden geçirerek üretimlerini öne çekiyor. Bu yıl 70 bin elektrikli aracı banttan indiren otomotiv devi Volkswagen, bu alanda 1 milyon üretime 2025 yılında ulaşmayı hedefliyordu. Türkiye’deki lansmanın ardından açıklama yapan Volkswagen, bu planını iki yıl öne çekti. Şirket, 1 milyon elektrikli araç hedefine 2023 yılında ulaşmak için “hızlanacağını” duyurdu.

HER YERE YAKIN GEMLİK İDEAL TERCİH

Yerli otomobil için binlerce dönüm alan üzerine kurulacak fabrikanın lokasyonu, arazi spekülasyonlarının önüne geçmek ve haksız kazançları ortadan kaldırmak için son dakikaya kadar saklanmıştı. Önceki gün lansman sırasında, fabrikanın Gemlik’teki askerî araziye kurulacağı açıklandı. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir “Bursa’nın yerli otomobilin merkezi olarak seçilmesi yerinde bir tercih. Bursa, farklı sektörlerdeki sanayi alt yapısıyla bunu hak eden bir şehir” ifadesini kullandı. İstanbul, Kocaeli ve Bursa gibi sanayi, altyapı ve nüfus bakımından yoğun bir üçgenin ortasında konumlanan Gemlik; yerli otomobilin AR-GE merkezi olmayı sürdürecek Gebze’deki Bilişim Vadisine oldukça yakın (yaklaşık yarım saatlik mesafede) bulunuyor. İstanbul-İzmir otobanı üzerinde, lojistik bakımından sıkıntısız olan Gemlik’e deniz yolu ile ulaşım da mümkün. Ayrıca Gemlik, otomotiv yan sanayinin kalbi Bursa’ya 30 dakika uzaklıkta bulunuyor.