Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Osman Çobanoğlu ANKARA

Kapatılan santrallerde çalışan binlerce işçinin durumu ise merak konusu oldu. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez’in santral yetkilileriyle tek tek yaptığı görüşmenin ardından, işçilerin mağdur edilmemesi noktasında şirketlerin olumlu bir tavır sergilemeye başladığı öğrenildi. Buna göre kapatılan üç santralden Afşin Elbistan A’da 3 bin 700, Seyitömer’de bin 7, Tunçbilek’te ise 697 kişinin çalıştığı öğrenilirken, şirketin işçileri çıkarmayacağı, santrallerin çevre yatırımlarını hızlandırarak bir an önce devreye almayı planladığı ifade edildi.

Kangal Termik Santralinde çalışan bin 700 işçi ile Çatalağzı’nda çalışan 450 işçinin de muhafaza edileceği ifade edildi. Her iki santralde de çevre yatırımları hızlanacak ve çalışanlara ödeme sürecek. Ancak beş termik santralde görev yapan taşeron işçilerle ilgili nasıl bir değerlendirmenin olduğu henüz bilinmiyor.

Santrallerin kapanmasının ardından enerji arzında sıkıntı yaşanıp yaşanmayacağı da gündeme geldi. Hâlihazırda beş santralin devre dışı kalmasıyla toplam 4 bin megavatın üzerinde bir üretim kapasitesi de kapandı. Yetkililer buradaki açığın Millî Enerji ve Maden Politikası çerçevesinde çeşitlendirilen kaynaklardan sağlanabileceğini belirtiyor.