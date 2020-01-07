Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İstanbul’da 1 lira 75 kuruş olan 100 gram simidin fiyatı 2 liraya yükseltildi. Fiyat artışıyla ilgili Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu tarafından 11 Ekim 2019 tarihinde alınan karar, dün yürürlüğe girdi ve yeni tarife uygulanmaya başlandı. Simit fiyatındaki artışın susam ve undaki fiyat artışından kaynaklandığını belirten simitçi esnafı “Zam gelmesi normal. Ham maddedeki yükselişlerden kaynaklanıyor bu... Yeni fiyatla biraz durgunlaştı işler. Ancak vatandaşımız alışacaktır bu fiyata da... En çok kahvaltı saatlerinde ve öğle aralarında satıyoruz. Öğrenciler çoğunlukla alıyor” şeklinde görüş bildirdi.