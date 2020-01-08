Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), bütün Türkiye’nin yerli otomobil heyecanını katlayacak yeni bir karara imza attı. “Türkiye’nin Otomobili”nin üretiminde ihtiyaç duyulacak doktoralı insan gücünün yetiştirilmesi için çalışmalarını yürüten YÖK “YÖK 100/2000 Doktora Burs Projesi’ndeki doktora programlarına yeni alanlar ekledi. YÖK’ün doktora programlarına, “elektrikli ve hibrid araçlar” dışında, “enerji depolama”, “güç elektroniği” ve “motor teknolojileri” başlığıyla üç yeni bilim alanı daha dâhil edildi. Verilecek burs miktarı, TÜBİTAK tarafından tanımlanmış başarı ölçütlerini yerine getirmek şartıyla “çift burs” imkânıyla aylık 4 bin 500 lirayı bulacak. YÖK, 10 Ocak’a kadar bu alanlarda doktora programı açacak yükseköğretim kurumlarının başvurusunu alacak. Bu başvuruların sonuçlanmasının ardından, doktora yapmak isteyen öğrenciler bu üniversitelere başvurabilecek. Üniversitelerde hâlen otomotiv sektörüne yönelik eğitim veren “Otomotiv Teknolojisi, Hibrid ve Elektrikli Taşıtlar Teknolojisi ile Makine” ön lisans programları da bulunuyor.