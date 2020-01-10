Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dünya Bankası, 2019’da ‘küçülür’ dediği Türkiye için tahminlerini revize etti. Banka, Türkiye’nin 2019’da küçülme yerine büyüme açıklayacağını belirtirken, 2020 için yüzde 3, 2021 için ise yüzde 4 büyüme tahmininde bulundu. Kuruluş, küresel ekonomide de küçülme bekliyor. Dünya Bankası Ekonomik Kalkınma Görünümü Grubu (DECPG) Yöneticisi Franziska Ohnsorge, Türkiye ekonomisinin yeniden büyümesini artırarak 2020 yılında yüzde 3,0 seviyesine ulaştıracağını anlattı. Ohnsorge “Türkiye geçen yıl beklenenden daha olumlu bir performans sergiledi. Geçen yıl Türkiye’nin büyümesi tahminlerin üzerindeydi. Biz 2019 için negatif büyüme bekliyorduk, yukarı yönlü büyüyerek bizi şaşırttı” ifadesini kullandı. Kuruluş, Türkiye’nin 2021 yılında ise yüzde 4 oranında büyümesini beklediğini açıkladı.

2019 yılının küresel ekonomi için oldukça zor bir yıl olduğunun altını çizen Ohnsorge “Küresel ekonomide bir miktar dengelenme görüyoruz. Ayrıca küresel ticaret gerilimlerinin de bir miktar azaldığını gözlemliyoruz. Küresel ekonomik büyümenin 2019 yılındaki yüzde 2,4 seviyesinden 2020 yılında yüzde 2,5 seviyesine yükselmesini öngörüyoruz. Fakat bu çok kırılgan bir büyüme” uyarısında bulundu. Küresel ekonomiye ilişkin 2020 yılında büyük risklerin olduğuna dikkati çeken Ekonomist Ohnsorge Bu riskler, içerisinde jeopolitik riskleri ve küresel bazda ya da gelişmekte olan piyasalarda finansal piyasalarda aksama olasılıklarını da barındırıyor” dedi.

Jeopolitik riskler de belirgin

Ohnsorge, dünyada ticaret gerilimlerinin artmasının diğer bir risk olduğunu belirterek “Geçtiğimiz günlerde ve öncesinde jeopolitik riskler söz konusuydu. Örneğin Suudi Arabistan’daki petrol tesislerinin hedef alınması gibi. Eğer bu riskler artarsa, küresel büyüme görünümü etkilenebilir. En azından petrol fiyatlarını artırabilir. Bu da petrol ithalatçısı ülkeleri etkiler” ifadesini kullandı. Ohnsorge, temel senaryonun ise gelecek 2-3 yıllık süreçte küresel faiz oranlarının çok düşük olacağı yönünde olduğunu, bunun da büyümeyi destekleyeceğini dile getirdi.

Belirsizlik azaldı ticaret iyileşti

Türkiye’nin önümüzdeki yıllarına dair pozitif beklentinin, büyük oranda politik belirsizliğin azalmasından kaynaklandığını söyleyen Dünya Bankası Ekonomisti Ohnsorge beklentilerini şöyle anlattı: Türkiye’de ekonomik büyümenin kademeli bir şekilde artmasını bekliyoruz. Bunun gerçekleşebilmesi için küresel koşulların olumlu olması gerekiyor. Fakat bu, aynı zamanda Türkiye’de yerel bazda doğru politika kararlarının da verilmesini gerektiriyor. Bu büyüme beklentisi, finans piyasalarının istikrarlı olmaya devam etmesi yönündeki varsayıma dayanıyor” diye konuştu.