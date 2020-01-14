Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi güne 0,12'lik yükselişle başladı. Endeks, 143,63 puanlık artışla 120 bin 392 puandan açıldı. Açılışta bankacılık endeksi 0,02, holding endeksi de yüzde 0,11 değer kazandı.
Borsa güne yükselişle başladı
14.01.2020 - 10:31 | Son Güncelleme: 14.01.2020 - 10:32
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Borsa, güne yüzde 0,12'lik yükselişle başladı.
Kaynak: İHA
Etiketler : borsa,yükseliş,gün,
674989 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/674989.aspx
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