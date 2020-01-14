Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi güne 0,12'lik yükselişle başladı. Endeks, 143,63 puanlık artışla 120 bin 392 puandan açıldı. Açılışta bankacılık endeksi 0,02, holding endeksi de yüzde 0,11 değer kazandı.