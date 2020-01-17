Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye’nin Otomobili Girişim Grubunun (TOGG) yerli otoyu tanıtmasının ardından başlayan süreç bütün hızıyla devam ediyor. Sistemin önemli bir halkasını şarj istasyonları oluşturacak. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Türkiye’de 2030’da 1 milyonun üzerinde elektrikli aracın yollarda olmasını öngördüklerini belirterek “Bizim de hedefimiz bu tarihe kadar 1 milyon adet şarj ünitesini dağıtım şebekesine dâhil etmek. Buna göre hazırlıkları planladık” dedi. Anadolu Ajansı Editör Masası’nda konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Bakan Dönmez “TOGG, bize planlarını aktardı. Birlikte çalışıyoruz. Yerli oto sadece büyük şehirlerden değil Anadolu ve kırsaldan da fazla talep aldığı için, şarj istasyonlarının da en ücra beldelere kadar olmasında fayda var. Bu anlamda yaygınlık, araçların kullanımını da kolaylaştıracak. Bazı ilçelerde akaryakıt istasyonlarının şarj istasyonu da bulundurmasını belki zorunlu tutacağız. Serbest girişimci gelip de ‘şarj istasyonu kuracağım’ demediyse; o bölgede biz, akaryakıt istasyonlarına, bunu kamu hizmeti olarak görmelerini söyleyeceğiz. Bu hizmetin de karşılığı olacak” şeklinde konuştu.

ÇATIDA TALEP PATLADI

Türkiye’nin yenilenebilir enerjideki adımlarının da devam ettiğini vurgulayan Bakan Dönmez, güneş enerjisi çatı uygulamalarında 4-5 bin megavat seviyesinde potansiyel bulunduğunu hatırlatarak şunları söyledi: Çatı güneş uygulamaları için yaklaşık 900 sanayi tesisinden, kapasitesi 800 megavatı bulan başvuru aldık. Konutlarda ise çatı uygulamaları için 10 kilovat sınırı var. Konutlardan da 1.200-1.300 civarında başvuru aldık. Artık bu uygulamalarda aylık mahsuplaşma var. İhtiyacınız olmadığında elektriği biz satın almış oluyoruz. Bu süreci son derece pratik çalışır hâle getirdik.