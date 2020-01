Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Her üç kartlı ödemeden birinin banka kartlarıyla yapıldığı 2019’da her 5 TL’lik kartlı ödemeden 1 TL’si ise internetten gerçekleşti. Kredi kartı sayısı, bir önceki yıla kıyasla yüzde 5 artışla yaklaşık 70 milyona ulaşırken, banka kartı sayısı ise yüzde 14 artışla 166 milyona çıktı. Böylece toplam kart adedi 236 milyona ulaştı. Türkiye hem kredi kartı hem de banka kartı adedinde Avrupa’da ilk sırada kalmaya devam etti.



TÜKETİMDE KART PAYI %41’E ÇIKTI

Banka kartlarıyla yapılan ödeme tutarı yüzde 37 artışla 134 milyar TL’ye, kredi kartlarıyla yapılan ödeme tutarı ise yüzde 17 artışla 844 milyar TL’ye ulaştı. Böylece, toplam kartlı ödeme tutarı 1 trilyon TL barajına yaklaşmış oldu. Geçen yıl yüzde 38 olan kartlı ödemelerin hane halkı tüketimi içindeki payı, bu yıl yüzde 41’e ulaştı. Ticari kredi kartlarıyla yapılan ödemeler yüzde 19 artışla 209 milyar TL’ye ulaştı. Hava yolları sektöründe kartlı ödemeler 2019’da yüzde 41 artarak 29 milyar TL’ye ulaşırken, bu sektörü yüzde 35’lik artış ve 50 milyar TL’lik kartlı ödeme tutarıyla restoran ödemeleri izledi.



MARKET VE AVM’LER ZİRVEDE

Üçüncü sırada ise yüzde 31’lik artış ve 89 milyar TL’lik ödeme tutarıyla giyim sektörü yer aldı. Bunu, yüzde 30’luk artış ve 23 milyar TL’lik kartlı ödeme tutarıyla konaklama sektörü seyahat acenteleri izledi. Geçen yıl kartlı ödemede ilk sırayı 181 milyar TL ile market ve AVM’ler aldı. Bu iki sektörü 89 milyar TL ile giyim, 85 milyar TL ile akaryakıt, 72 milyar TL ile küçük gıda perakendesi ve 53 milyar TL ile elektronik eşya sektörleri takip etti.



İnternetten 190 milyar TL oldu

2018’de 139 milyar TL olarak gerçekleşen internetten kartlı ödemeler, 2019’da yüzde 37 artarak 190 milyar TL’ye yükseldi. İnternetten yapılan kartlı ödemelerin toplam içindeki payı yüzde 18’i geçti. Yani, her 5 TL kartlı ödemenin 1 TL’si artık internetten yapılır hâle geldi.



Temassız ödeme 17 katına çıktı

Her iki kredi kartından biri tanesinin temassız özellikli olduğu 2019’da, temassız kredi kartı adedi 38 milyona, banka kartı adedi 36 milyona, toplam banka kartları içindeki temassız payı ise yüzde 21’e yükseldi. Temassız ödeme adedi son dört yılda 17 katına çıkarak 2019’da 502 milyon adet oldu. Günde 2 milyondan fazla temassız işlem yapılırken, yüz yüze yapılan her yedi ödemeden biri temassız gerçekleşiyor. Geçen yıl 23 milyon yabancı kartla Türkiye’de yapılan alışveriş 82 milyar TL oldu.

¥ En fazla kartlı ödeme adedi 23 milyon işlemle 31 Aralık’ta gerçekleşti.

¥ En fazla kartlı ödeme tutarı 4,2 milyar TL ile MTV ödemelerinin yapıldığı 31 Temmuz’da oldu.