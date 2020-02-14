Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bu yıl da benzer bir artış beklediklerini dile getiren Sinan Öncel “BKM verilerine göre, 2019’da Sevgililer Günü’nü de kapsayan 8-14 Şubat haftasında 913 milyon TL’lik elektronik eşya, 707 milyon TL’lik sağlık ürünü ve kozmetik, 344 milyon TL’lik de mücevher satışı yapıldı. Bu yıl da yine benzer bir artış trendi bekliyoruz. Bu yıl 14 Şubat’ta kartlı alışveriş tutarının, 500 milyon TL’si Sevgililer Günü’ne özel hediyelik alışverişi olmak üzere 3 milyar TL’nin üzerine çıkacağını tahmin ediyoruz” dedi.