Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Otomotiv sektöründeki daralma lüks araç satışlarını da vurdu. 2014 ve 2015 yıllarında 92.750 adetle tarihinin en yüksek satış adedine ulaşan lüks araç pazarı 2019 yılını 37.500 adetle kapattı. Lüks araçların binek otomobil pazarındaki payı da yüzde 9,7’ye gerileyerek altı yıldan sonra ilk defa yüzde 10’un altına düştü. Yaşanan bu daralmada vergi dilimlerinin artırılması, ÖTV, hurda ve engelli teşviklerindeki düzenlemelerin etkili olduğunu belirten Autofocus Otomotiv Yönetim Danışmanlığı kurucusu Uğur Sakarya “BMW, Mercedes, Audi ve Volvo’nun satış hacimleriyle domine ettiği premium markalar, geçtiğimiz yıllarda D ve E segmentte sunduğu 1600 cc modelleri ile satışlarını bir hayli yükseltmişti. Ancak son üç yılda vergi mevzuatında yapılan değişiklikler premium segmenti negatif etkiledi. Önce 2016 yılı sonunda vergi dilimlerini aynı motor hacminde araç bedeline göre arttıran düzenleme, daha sonra yapılan ÖTV, hurda ve engelli teşviklerinden yüksek bedelli otomobillerin yararlanamaması, son olarak da şirketlerin 250 bin TL’nin üzerindeki araç bedeline amortisman ayıramama ve kiralamada 5 bin 500 TL’nin üzerindeki kira bedellerini gider yazamaması şeklindeki düzenleme ile premium segment iyice daraldı. Ayrıca, bu segmentteki otomobillerin tamamı ithal olduğundan avro kurundaki artış da araç fiyatlarını yükseltti. 2016 Ocak’tan bugüne avro tam iki katına yükselirken, bu artış araç fiyatlarına birebir yansıdı ve premium otomobillere ulaşılabilirlik çok daha zorlaştı” dedi.

Premium segmentle ilgili 2020 öngörülerini de paylaşan Sakarya “Ocak ayında sadece 1.328 adet premium otomobil satılmış olması, lüks araç satışlarının bu yıl da 2019 yılında olduğu gibi düşük gideceğini gösterdi. Otomobil bulunurluğunun da etkisi ile ocak ayında yüzde 6 seviyesine inen premium segment satışları, geçen yılın aynı ayında yüzde 12,4 pay almıştı. Otomotiv pazarındaki toparlanma doğrultusunda, premium segmentin 2020 yılını 50 bin adet seviyesinde kapatacağını öngörüyoruz ama bu artış bile geçtiğimiz yıllarda 100 bin adede yaklaşan satışların neredeyse yüzde 50 altında kalacak” değerlendirmesinde bulundu.

HANGİ ARAÇ NE KADAR SATTI?

ASTON MARTIN 18

AUDI 10.024

BENTLEY 9

BMW 9.583

FERRARI 20

INFINITI 0

JAGUAR 244

LAMBORGHINI 9

LEXUS 85

MASERATI 45

MERCEDES-BENZ 14.936

PORSCHE 361