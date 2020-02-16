Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Deprem bölgesindeki işletmelere 150 bin lira

Elâzığ ve Malatya’da deprem mağdurlarına Acil Destek Kredisi Programını kapsamında bir yıl geri ödemesiz 100 bin liraya kadar kredi desteği veren KOSGEB’ten bir müjde daha geldi. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, buna ek olarak imalat sanayinde faaliyet gösteren işletmelerin depremden fiziki olarak zarar görmese bile KOSGEB’in İmalat Sanayi İşletme Kredisi Faiz Desteği Programı’ndan faydalanabileceğini söyledi. Trabzon’da düzenlenen “Cazibe Merkezleri ve Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı”nın imza töreninde konuşan Varank, “50 ve altı çalışanı olan işletmeler 100 bin liraya kadar kullanacakları kredide, 50’den fazla istihdamı olan işletmeler 150 bin liraya kadar kullanacakları kredide aynı şartlarda, yani faizsiz ve 1 yıl geri ödemesiz, KOSGEB’in faiz desteği programından yararlanacak. Uyguladığımız yenilikçi programların yanında acil destek programlarımız da yeri geldikçe devreye giriyor” diye konuştu.

Varank, ayrıca Cazibe Merkezleri Destekleme Programı kapsamında Trabzon’da 12 milyon liralık 5 projeyi hayata geçireceklerini belirterek şunları kaydetti: Karadeniz Teknik Üniversitesi İlaç ve Farmasötik Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezinin (İLAFAR) kapasitesini daha da güçlendiriyoruz. Bir diğer projemiz, Büyükşehir Belediyemizin öncülüğünde Kuyumculuk Tasarım Merkezinin kurulması. Bu merkezle 5 milyon liraya yakın bir tasarruf sağlanacak. Ayrıca Arsin OSB’ye yeni bir enerji nakil hattı kuruyoruz. Böylelikle Doğu Karadeniz sanayisinin can damarı olan bölgenin enerji problemini, önümüzdeki 20 yıl için çözmüş olacağız. Sanayiyi güçlendirip, ekolojik dengeyi koruyacak bir başka adımı da Beşikdüzü ve Şinik OSB’de atacağız. Kuracağımız arıtma tesisleri sayesinde firmalar temiz üretimle ülke ekonomisine daha fazla katkı sunacak. Son projemizse küçük sanayi sitelerinin dönüşümüne ilişkin. Ortahisar Değirmendere’de dönüşümü gerçekleştirecek, bölgede bulunan küçük sanayi sitelerini şehir dışına taşıyacağız.

Halkbank’tan esnafa 200 bin lira kredi imkânı

Ekonomideki dengelenme sürecinde önemli bir rol üstlenen Halkbank reel sektöre destek olmaya devam ediyor. 2019 yılında toplam kredilerini yüzde 16,7 artışla 399 milyar TL’ye çıkaran Halkbank’ın KOBİ kredileri alanındaki pazar payı yüzde 18,5 olarak gerçekleşti. Banka 2020 yılında ise esnaf ve sanatkârlara düşük faizle 200 bin TL işletme kredisi, 500 bin TL’ye kadar da iş yeri ve araç kredisi kullandıracak. Yılın ikinci yarısında faiz oranlarında önemli bir düşüş yaşandığına ve tüm piyasa göstergelerinin olumlu yönde değiştiğini belirten Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan “İVME Finansman Paketi, İstihdam Odaklı İşletme Kredisi, Ekonomi Değer Kredisi, Kampanyalı Konut Kredisi, Kampanyalı İhtiyaç Kredisi, TLREF’e Endeksli Kredi ve Yerli Üretim Taşıt Kredisi gibi ürünlerimizle 2019 yılında 30 milyar TL kredi kullandırdık. Yeni Ekonomi Programı’ndaki hedeflere ulaşılması için müşterilerimize en uygun çözümler sunacağız” dedi. Halkbank’ın reel sektöre verdiği desteğin baş aktörünün KOBİ’ler olduğu bu dönemde, esnaf ve sanatkâr kesimle iş birliğinin de güçlendiğini ifade eden Arslan şunları kaydetti: Hazine ve Maliye Bakanlığımızın desteği; Esnaf ve Sanatkârlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri ile Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri Birlikleri Merkez Birliğinin iş birliğiyle esnaf bankacılığı alanında çok önemli çalışmalar yapıyoruz. 2019 yılında 264 bin esnaf ve sanatkâra 25 milyar TL kredi kullandırarak esnaf kredileri bakiyemizi 41 milyar TL’ye, kredi bakiyesi bulunan esnaf ve sanatkâr sayısını ise 567 bine yükselttik. 2020 yılında da gerek Esnaf ve Sanatkârlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri kefaletiyle, gerekse banka tarafından doğrudan kullandırım yoluyla, esnaf ve sanatkârlar işletme kredilerinde 200 bin TL, iş yeri ve araç alımlarında 500 bin TL’ye kadar kredi kullanabileceklerdir. Faiz indirimleri kapsamında işletme kredilerinde 5 yıl, araç alımlarında 7 yıl, iş yeri alımlarında ise 10 yıla kadar vade seçeneklerinden yararlanabileceklerdir.