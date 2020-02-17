Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Test aşamasının ardından hizmete başlayacak. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank “Millî Gözetim Radarı’mız ile sivil uçaklarımız daha güvenli iniş kalkış yapacak” dedi. MGR; tam yedekleme özelliğine sahip birincil gözetleme radarı PSR ve ikincil gözlem radarı SSR’den oluşuyor. PSR radarı, 112 kilometre menzile ve 8,5 kilometre azimut kapsama alanına sahip bulunuyor. SSR radarı da MODE-S desteği sağlıyor. Bu sayede uçağın tescil işareti, mevkii, irtifası ve hızı gibi bilgiler iletilebiliyor. Hareketli hedef takibi yapabilen algoritmaya sahip MGR, yağış konumunu ve yoğunluğunu da ölçebiliyor.