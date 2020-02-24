24 Şubat 2020 döviz kuru... Euro kaç TL? Dolar yükseldi mi? İstanbul Kapalıçarşı'da 6,1180 liradan alınan dolar, 6,12 liradan, 6,62 liradan alınan euro ise 6,6220 liradan satılıyor. Son kapanışta dolar 6,11, euro ise 6,61 liradan satılmıştı.
Dolar ve Euro bugün kaç TL? 24 Şubat döviz kuru (24 Şubat 2020 güncel dolar ve euro kuru)
24.02.2020 - 09:17 | Son Güncelleme: 24.02.2020 - 09:20
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Dolar ve Euro bugün kaç TL? 24 Şubat döviz kuru (24 Şubat 2020 güncel dolar ve euro kuru) Dolar 6,12 liradan, euro ise 6,6220 liradan haftaya başladı.
Kaynak: İHA
Etiketler : euro,dolar,döviz kuru,24 şubat döviz,
683587 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/683587.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER