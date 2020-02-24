24 Şubat 2020 döviz kuru... Euro kaç TL? Dolar yükseldi mi? İstanbul Kapalıçarşı'da 6,1180 liradan alınan dolar, 6,12 liradan, 6,62 liradan alınan euro ise 6,6220 liradan satılıyor. Son kapanışta dolar 6,11, euro ise 6,61 liradan satılmıştı.