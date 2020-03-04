Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Aralarında Renault, Volkswagen, Mercedes-Benz, Porsche, Alfa Romeo, Audi, Bentley, BMW, Honda ve McLaren’in de olduğu markalar fuarda sergilemeyi planladığı yeni modelleri online gerçekleştirilen bilgilendirmeyle tanıtmaya başladı. Renault’nun yeni elektrikli konsepti Morphoz dün dijital dünya lansmanı ile tanıtıldı. Renault ayrıca Dacia ve Alpine markalarına ait yenilikleri de açıkladı. Dacia’nın ilk yüzde 100 elektrikli modeli Dacia Spring, 2021’de satışa sunulacak. Volkswagen de canlı lansmanla ID.3 modelinin seri üretim versiyonlarının yanı sıra markanın bu modeli takip edecek ilk elektrikli SUV modeli ID.4’ün tanıtımını gerçekleştirildi. Volkswagen, 2025’e kadar bir buçuk milyon elektrikli araç üretmeyi planlıyor. Mercedes-Benz Yeni E Serisi’ni, Porsche yenilenen 911 model ailesini, Audi yeni A3 Sportback’i, Bentley Mulliner Bacalar’ı, BMW elektrikli konsepti Concept i4’ü, Honda yeni elektrikli araç teknolojisini ve Jazz e: HEV ile Jazz Crosstar’ı, McLaren ise yeni süper otomobilini dijital olarak tanıttı.