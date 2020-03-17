Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Aylık bazda 2013’ten bu yana en yüksek seviyeye ulaşıldı. Toplam konut satışı en son 2016 ve 2017’de 100 bin sınırını geçmişti. Konut kredi faizlerinde birbiri ardına yapılan indirimler, ipotekli konut satışlarında ise rekoru getirdi. Şubat ayındaki ipotekli konut satışları yıllık bazda yüzde 391,9 artışla 43 bin 733’e ulaştı ve sekiz yılın en yüksek şubat ayı verisi olarak kayıtlara geçti. Geçen yılın şubat ayında 8 bin 890 ipotekli konut satılmıştı. Toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payı yüzde 36,8 olarak gerçekleşti. Diğer konut satışları da Şubat 2020’de bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 7,8 artarak 75 bin 20 oldu. Türkiye genelinde ilk defa satılan konut sayısı da aynı dönemde yüzde 14,3 artarak 37 bin 303 olurken, toplam konut satışları içinde ilk satışın payı yüzde 31,4 düzeyinde gerçekleşti. İkinci el konut satışları da şubat ayında yüzde 77,8 artışla 81 bin 450’ye çıktı.

İKİ AYDA 232 BİN KONUT SATILDI

Konut satışları Ocak-Şubat döneminde ise yüzde 53,5 artışla 232 bin 368’e yükseldi. Ocak-Şubat döneminde ipotekli konut satışı yüzde 457,3 artarak 85 bin 970, diğer satış türlerinde ise yüzde 7,7 artarak 146 bin 398 oldu. Bu dönemde ilk defa satılan konutlar yüzde 15,1 artarak 73 bin 343, ikinci el konut satışları da yüzde 81,3 artarak 159 bin 25 olarak gerçekleşti.

İran vatandaşları Irak’ı ilk defa geçti

Yabancılara yapılan konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 20,6 artarak 4.005 oldu. Yabancılara konut satışları sekiz yılın en yüksek seviyesini gördü. Yabancıya konut satışında ilk sırayı bin 987 konut satışı ile İstanbul aldı. İstanbul’u 805 konut satışı ile Antalya, 265 konut satışı ile Ankara izledi. Ocak-şubat döneminde yabancılara yapılan konut satışları ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 21,9 artarak 7.912 oldu. En çok konut satışı İran vatandaşlarına yapıldı. İranlılar konut talebinde ilk defa Iraklıları geçti. Şubatta İranlılar Türkiye’den 721 konut satın aldı. İran’ı, 691 konutla Irak, 282 konutla Rusya izledi.

Markalı konut satışının yüzde 11’i yabancıya yapıldı

REIDIN-GYODER Yeni Konut Fiyat Endeksi Şubat 2020 sonuçları açıklandı. Endekse göre şubat ayında fiyatlar bir önceki aya göre yüzde 0.94, geçen yılın aynı dönemine göre ise yüzde 4.62 arttı. Markalı konut projeleri kapsamında satışların yüzde 11,21’inin yabancılara yapıldığı şubat ayında stok erime hızı ise yüzde 5,30 seviyesinde gerçekleşti.