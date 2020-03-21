Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Koronavirüs tedbirleri kapsamında düğün salonlarının kapatılması vatandaşın altın almamasına yol açtı. Koronavirüs sebebiyle geçen seneye nazaran yüksek seyreden fiyat ve ertelenen düğün ile nişanlar kuyumcuları iş yapamaz hâle getirdi. Ertelenen düğünlerden dolayı çiçekçi ve fotoğrafçılar da sıkıntıya girdi. Mağduriyet yaşadığını belirten sektör çalışanları krizin geçici olduğuna inandıklarını belirterek gelecekten umutlu olduklarını dile getirdi. Adana Kuyumcular Odası Başkanı Oğuz Başman “Bizlerin beklentisi Ramazan Bayramı’ndan önce düğünlerin sıklaşacağı ve buna bağlı olarak da gerek hediyeleşmede gerekse takı almada ticari manada faaliyetimizin olacağı şeklindeydi. Gerek düğünler gerekse nişanların bir şekilde ertelenip iptal edilmesi sektörümüzün beklentilerini boşa çıkardı. Düğünler iptal oldu ama bazıları aile arasında nikâh veya nişan yaparak bunu geçiştirecek. Set ve iki metrelik zincirler vitrinlerdeki yerini korumaya devam ediyor. Sadece çift bilezik ve küpeyle insanlar düğün ritüelini gerçekleştiriyor” şeklinde konuştu.