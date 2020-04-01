Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 7 aylık maaşını bağışlayarak başlattığı ‘Biz Bize Yeteriz Türkiye’m’ adlı kampanyaya birçok bakan, siyasi ve ünlü isim katılım gösterdi. Oda, borsa ve derneklerin yanı sıra şirketlerden de çok sayı ve miktarda bağış açıklandı.

MHP Lideri Devlet Bahçeli ve Meclis Başkanı Mustafa Şentop beşer maaş, Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı M. Emin Birpınar 1 maaş, Esenler Belediye Başkanı M. Tevfik Göksu 5, Sakarya Belediye Başkanı Ekrem Yüce 6, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın 6, Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz 3, Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan 2, Diyanet İşleri Başkanı 1 maaşını bağışlarken, Kandıra, Başiskele, Derince, Körfez, Dilovası, Darıca, Zonguldak Belediye başkanları da 3 aya kadar çeşitli miktarlardaki maaş bağışlarını açıkladı. AK Parti Genel Başkan Danışmanı Yasin Aktay da “Koronavirüse karşı mücadelemiz sonuçlanıncaya kadar her ay maaşımdan 5 bin lirayı bağışlıyorum” ifadesini kullandı. İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener ise 3 maaşını İstanbul, 2 maaşını Ankara’ya bağışladığını açıkladı.

ZİRAAT 62,3, TÜRK TELEKOM 40 MİLYON LİRA

Ziraat Finans grubu, Covid-19’la mücadele kampanyasına, her bir çalışan adına 1 asgari ücret olmak üzere 62 milyon 300 bin lira bağışladı. Türk Telekom’un kurumsal bağışı 40 milyon lira oldu. Şirketin CEO’su maaşı bağışlamış, yöneticileri de bağışa davet etmişti.

Memur-Sen, koronavirüsle mücadele kapsamında “Milli Dayanışma Kampanyası”na 1 milyon TL, “Şimdi Vefa Vakti Kampanyası”na 1 milyon TL olmak üzere toplamda 2 milyon TL’lik bir bağışta bulunurken, Savunma Sanayi Başkanlığı, iştiraki olan şirketlerin yöneticileri kampanyaya 1’er maaşla katıldı. Ayrıca TUSAŞ, ASELSAN, HAVELSAN, ROKETSAN, STM; SSTEK ve TEI-TUSAŞ Motor Sanayi firmaları da toplamda 10 milyon lira bağışladı.

ÜNLÜLER KAYITSIZ KALMADI

Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından başlatılan bağış kampanyasına ünlüler de destek verdi. Haluk Levent, Ahbap Derneğinin yanı sıra bireysel olarak 30 bin lira bağışladığını açıkladı. Seda Sayan’ın 100 bin lira ile katıldığı kampanyada Mustafa Ceceli 50 bin lira ile destek oldu. Şahan Gökbakan’ın dekont paylaşıp miktar belirtmediği bağışının yanı sıra Türkiye’de yaşayan ABD’li sanatçı Della Miles online EFT yoluyla bağış yaptı. Şarkıcı Murat Boz 1.000 ailenin 2 aylık gıda paketi ihtiyacını karşılarken, Seda Sayan 100 bin lira bağışın yanı sıra 360 ailenin 2 aylık gıda paketi ihtiyacını, Aras Bulut İynemli ve Hande Yener ise 100’er ailenin 2 aylık gıda paketi ihtiyacını karşılamak istediğini duyurdu. Spor dünyasından Cenk Tosun, Caner Erkin, Umut Nayir, Mehmet Topal, Mert Günok, Mert Hakan Yandaş, Gökhan Gönül, Enes Ünal; Emre Kılınç, Fatih Aksoy, Atakan Akyanak gibi birçok futbolcu çağrıya destek olduğunu açıkladı. Futbolcular çok sayıda ailenin gıda ihtiyacı için de harekete geçti. Ayrıca A Millî Basketbol Takımı Genel Menajeri Kerem Tunçeri ve Millî Atlet Yasmani Copello da kampanyayı destekledi.

BİNLERCE ÜYESİ İÇİN ODALARDAN BAĞIŞ YARIŞI

Ticaret ve sanayi odaları, ihracatçı birlikleri peş peşe destek açıklıyor. Salgının yayıldığı ilk günlerde tüm üyeleriyle maske ve dezenfektan üretmeye başlayan iş dünyası, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın başlattığı kampanyaya da yüklü miktarda destekle katıldı. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) 10 milyon lira bağışlarken, Türkiye İhracatçılar Meclisi 95 bini aşkın ihracatçı adına 15 milyon TL destek verdiğini açıkladı. TİM ayrıca günlük 1 milyon maske ve 100 bin litre dezenfektan üretimi için seferberlik başlatmıştı. İstanbul Ticaret Odası (İTO) 5 milyon liralık bağış miktarı açıklarken, ASKON tüm üyelerine dayanışma çağrısı yaptı.

ŞİRKETLERDEN HEM ÇALIŞANA HEM KAMPANYAYA DESTEK

Türkiye’de faaliyet gösteren yerli ve yabancı sermayeli şirketler koronavirüs sebebiyle başlatılan destek kampanyalarına yarış halinde katılıyor.

¥ Sabancı Holding 150 bin tanı kiti ve Covid-19 aşısı için 1,7 milyon lira bağış yaptığını açıkladı. Sabancı, şirketlerinin AR-GE ve üretim merkezlerini seferberliğe dâhil etti.

¥ İş Bankası Grubu, Sağlık Bakanlığı Kamu Hastaneleri bünyesindeki hastanelerin ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla 10 milyon lira kaynak ayırdığını duyurdu. Ayrıca belirlenecek hestanelerin ihtiyaç duyduğu ventilatör, video laringoskop, maske, tulum, eldiven ve benzeri malzemesi tedarik edilecek.

¥ Türk Telekom CEO’su Ümit Önal, bu ayki maaşını bağışladı, diğer yöneticileri davet etti.

¥ Tosyalı Holding 5 milyon liralık maddi bağışın yanı sıra Vefa kampanyasına 10 bin koli ile destek verdi. Holding Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Tosyalı, kampanyanın çığ gibi büyümesine destek olacaklarını da söyledi.

¥ DeFacto, sağlık çalışanlarının günlük ihtiyaçları için hastanelere içlerinde tişört ve çorapların bulunduğu ürün seti dağıtımına başladı.

¥ Baby Turco adlı bebek bezi markası resmî satış sitesi üzerinden yapılan tüm kazancı AHBAP derneğine bağışlayacağını duyurdu. Dernek ise bunu dar gelirli ailelere bağışlayacağını duyurdu.

¥ Türkiye Ermenileri Patriği Kadasetli ve Türkiye Musevileri Hahambaşı İsak Haleva 5’er maaşla kampanyaya katıldı. Patrikhane rahipleri de kampanyaya destek verdi.

¥ Shell&Turcas, Sağlık Bakanlığının uygun göreceği şekilde dağıtılmak üzere 5 milyon TL değerinde akaryakıt desteği sağlıyor.

¥ BP Türkiye, İstanbul’daki Sağlık Bakanlığı ambulanslarına nisan ayı boyunca ücretsiz yakıt sağlayacak. Bağış 1 milyon lira boyutunda.

¥ LG, buzdolabı, TV, çamaşır makinesinin yanı sıra ateş ölçer, tansiyon cihazı ve tek kullanımlık tulumları sağlık kuruluşlarına bağışlıyor.

¥ Kahve Dünyası, sağlık çalışanlarına kahve ve çikolata paketleri gönderirken, online kanalda yapılacak her yeni alışverişte bir paket daha bağışlıyor.

¥ Trendyol, daha önce 5 milyon lira bağışta bulunmuş ama açıklanmasını istememişti. “Biz Bize Yeteriz Türkiye’m” kampanyasına da 1 milyon lira bağışladı.

¥ Nutricia 1 milyon TL değerinde malzeme, Sırma 15 tır maden suyu bağışladı.