Ankara'da polis memuru Melih Okan Keskin’in araç muayene istasyonu çalışanları tarafından darp edildikten sonra hayatını kaybetmesine ilişkin davada mahkeme, tutuklu sanık Murat Yıldırım’ın tahliyesine karar verdi.

Ankara'da araç muayene istasyonunda çalışanlar tarafından darp edilen ve beyin kanaması geçirerek hayatını kaybeden polis memuru Melih Okan Keskin’in ölümüne ilişkin davada yeni bir gelişme yaşandı. Mahkeme, tutuklu sanık Murat Yıldırım’ın tahliyesine karar verdi.

“KİMSENİN MAKTULE VURDUĞUNU GÖRMEDİM”

Ankara 12. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki görülen duruşmada tutuklu sanık Murat Yıldırım, "Olay günü mesai bitimine yakın bir saatti. Yüksek bağırışlı sesler duydum. Tüm TÜVTÜRK çalışanlarına karşı sinkaflı şekilde konuşuyordu. Herhangi bir arbede yaşanmaması için araya girdim. Arbede esnasında ben de geriye doğru savruldum. Suçlamaları kabul etmiyorum. Ben kimsenin maktule vurduğunu görmedim. Ben de maktule vurmadım" diye konuştu.

Beyanların ardından Cumhuriyet savcısı, sanıkların mevcut hallerinin devamına karar verilmesini talep etti. Buna karşın söz alan tutuksuz sanıklar, adli kontrol tedbirlerinin kaldırılmasını istedi. Tutuklu sanık ise, maddi zorluk içerisinde bulunduklarını söyleyerek, tahliyelerini talep etti.

Ara kararını açıklayan mahkeme, tutuklu sanık Murat Yıldırım'ın tahliyesine hükmetti. Diğer sanıkların mevcut hallerinin devamına karar veren mahkeme, duruşmayı 30 Eylül'e erteledi.

30 kişi polis Melih Okan Keskin’i döverek öldürmüştü! Mahkemeden tahliye kararı

NELER OLMUŞTU?

2 Şubat’ta aracını muayene götüren polis memuru Melih Okan Keskin, TÜVTÜRK istasyonunda çalışanlar tarafından darp edilmişti. 30’a yakın kişi tarafından darp edilen polis Keskin, beyin kanaması geçirmiş, girdiği ameliyat sonrasında hayatını kaybetmişti.

30 kişi polis Melih Okan Keskin’i döverek öldürmüştü! Mahkemeden tahliye kararı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında araç muayene istasyonu çalışanları Y.K., M.Y. ve S.A. gözaltına alınmış, şüphelilerden S.A. ve M.Y. mahkemece tutuklanırken, Y.K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Araç muayene istasyonunda dehşeti yaşayan polisin darp edildiği yeni görüntüler ortaya çıkmıştı.

30 kişi polis Melih Okan Keskin’i döverek öldürmüştü! Mahkemeden tahliye kararı

"ÜZERİNE ARABA SÜRMÜŞ"

Acılı eş Emel Keskin, yaşananları şöyle anlatmıştı:

Eşim araç muayenesi için istasyona gitmiş. Oradakiler, aracının park lambasının çalışmadığını söylemiş. Eşim de aracını kontrol etmiş ve bir arazı olmadığını söylemiş. Görevliler alay eder bir tavırla eşime yarın tekrar gelmesini söylemiş. Kocam da yetkili biriyle görüşmek istemiş. O sırada laf atma olayı yaşanmış. 30'a yakın kişi bir araya gelerek eşimi darp etmeye başlamış. Eşim daha sonra sağlık ekiplerini aramak için dışarı çıkmış. O esnada da biri üzerine araba sürmüş ve ayağını ezmiş. Ardından da araçtan inerek eşime saldırmış. Daha sonra aynı kalabalık bir kez daha eşimi darp etmiş.

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