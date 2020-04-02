Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Salgının Türkiye’ye sıçramasının ardından devlet hızla aksiyon aldı. İşverenlere kısa çalışma desteğinden Kredi Garanti Fonu kefaletinde yeni krediye, ödeme ve vergi ertelemesinden kredi borcunun yeniden yapılandırılmasına kadar çok sayıda karar alındı, hemen uygulanmaya başladı. İşverene “İstihdamını koru, onların maaşını ben öderim” diyen devlet, çiftçilerin destek ödemelerini erkene çekti, kredi geri ödemelerini erteledi. Kamu bankaları işverenler için uygun maliyetli kredi uygulaması başlattı. Sadece iş dünyası ve çiftçi değil, tüketici ve sade vatandaş için de çok sayıda destek kararı alındı. Kamu bankaları tüketici için de altı ayı ödemesiz kredi başlattı. Devlet ihtiyaç sahibi iki milyonu aşkın aileye 1.000 lira ödemesine dün başladı.

BÜTÜN TÜRKİYE SAHİP ÇIKTI

Destekler devletin kararlarıyla sınırlı kalmadı. İlk günden itibaren sağlık çalışanlarına vefa uygulamasıyla başlayan yardımlaşma dalga dalga yayıldı. Herkes ‘karınca kararınca’ el verdi kampanyaya. Kimi komşusuna yardım etti kimi hastanelerin malzeme ihtiyacını karşıladı... İş dünyasının önemli bir bölümü istihdamını koruma sözü verirken yardımlarına da devam etti. Yardımların tek elde toplanması amacıyla devlet “Biz Bize Yeteriz Türkiye’m” kampanyası başlattı ve bu kampanyaya da yüz milyonlarca lira ve bir o kadar da malzeme desteği yağdı.

ÜCRETLİ ÖĞRETMEN, EK DERS ÜCRETİ ALACAK

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Türkiye’nin erken tedbir alarak salgının etkilerini en aza indirdiğini vurgulayarak, “Salgın sonrası ekonomide yeni bir dönem başlayacak. Sağlam finans sektörümüz, kapsayıcı sosyal güvenlik sistemimiz ve güçlü sağlık altyapımızla dünyadaki pek çok ülkeden daha iyi durumdayız. İşini, gelirini kaybeden vatandaşlarımızın sorunlarını ivedilikle çözmek için var gücümüzle uğraşacağız” dedi. Firmalara seslenen Albayrak “İşçi çıkarmak ya da ücretsiz izin yerine ‘Kısa Çalışma Ödeneği’ne başvursun, vatandaşımız maaş almaya devam etsin. Ücretli öğretmenlerimizin ve usta öğreticilerimizin ek ders ücreti ödemelerini de bu süreç boyunca yapmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

KISA ÇALIŞMA DESTEĞİ BAŞLADI

Kısa çalışma ödeneği, her ayın beşinde ödenmeye başlanacak. Kısa çalışma ödeneğinden sigorta prim borcu olanlar da yararlanacak. Başvurular başladı. Aile, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, 23 Mart’ta başlayan başvuruları almaya devam ediyor. Kısa çalışma ödeneği, bir iş yerinin faaliyetini üçte bir oranında azaltması ya da durdurması hâlinde veriliyor. Kısa çalışma ödeneği üç ay için veriliyor, işçilerin tamamı için kullanılabiliyor. Şartları yerine getiren yabancı işçiler için de ödenek alabiliyor. Ayrıca çalışanların genel sağlık sigortası primleri İşsizlik Fonu’ndan karşılanıyor. Kısa çalışma ödeneği döneminde işveren çalışanın kısa ve uzun vadeli sigorta primlerini yatırmayacak. Meclis’te kabul edilen karara göre bu ödenekten yararlanmak için gereken 600 gün şartı 450 güne, 120 gün şartı 60 güne indirildi. İşverenler başvurusunu İŞKUR’un internet sitesinden yapabiliyor. Kısa çalışma ödeneği en düşük 1.752, en yüksek 4.380 lira olarak ödeniyor.

EMEKLİYE MAAŞ VE İKRAMİYESİ ÖDENİYOR

Emekli sandığı emeklilerinin nisan ayı maaş ödemeleri dün başladı. 5 Nisan’a kadar ödemeler tamamlanacak. Ayrıca 13 milyon emekliye de erkene çekilen bayram ikramiyelerinin ödemesi de 7 Nisan’da başlayacak. Bayram ikramiyeleri, SSK emeklileri için 7-10 Nisan arasında, Emekli Sandığı ve Bağ-Kur emeklileri için 11 Nisan’dan itibaren ödenmeye başlayacak.

6 AY ÖDEMESİZ 10 BİN LİRA KREDİ

Kamu bankaları, bireysel müşterileri için altı ay ödemesiz kredi uygulaması başlattı. Hane halkı geliri beş bin liranın altında olanlar için 10 bin liraya kadar kredi için başvuru başladı. Kredi vadesi 36 ay, ödemeler eşit taksitli olacak.

İKİ GÜNDE 500 MİLYON LİRA YARDIM TOPLANDI

Türkiye, ilk koronavirüs vakasının tespit edilmesinin ardından el ele verdi, yardımlaşmaya başladı. Devletin Başlattığı ‘Biz Bize Yeteriz Türkiye’m’ kampanyasına yüz milyonlarca lira bağışlanırken, şirketlerin uygulamaları da Türk insanının zor zamanlarında nasıl tek yumruk olduğunu gösterdi. İlk gün 200 milyon lira toplanırken ikinci günde ise 500 milyon liraya yaklaştı. İşte o yardımlardan bazıları:

¥ Önceki gün bazı bankaların çeşitli miktarlardaki desteğinin yanı sıra, dün de Millî Dayanışma Kampanyası’na Halkbank 56 milyon lira ile destek olduğunu açıkladı. Vakıfbank’ın desteği ise 50 milyon lira olarak gerçekleşti. Kuveyt Türk Finans Grubu, söz konusu kampanyaya 20 milyon lira ile katılırken Kredi Garanti Fonu bir milyon lira bağışta bulundu.

¥ Sanko Holding Covid-19 ile mücadele için 22 milyon lira destek sağlarken, 14 bini aşkın çalışanına biner lira nakdî yardımda bulundu. Alacaklıların ödemeleri ise 60 gün erteledi. Ayrıca Gaziantep Valiliği organizasyonunda 21 bin koli gıda yardımında bulundu.

¥ Akbank, sağlık kuruluşları ve çalışanlar için 10 milyon liralık kaynak ayırdı. Çeşitli sarf malzemesi desteğinde bulundu.

¥ Rönesans Holding 8 milyon liralık bağışın yanı sıra Optimum, Kozzy Piazza, Hiltown ve Maltepe Park’taki 1.850 mağazadan bir ay kira bedeli almayacağını duyurdu.

¥ Borsa İstanbul Grubu 5 milyon lira ile destek verdi.

¥ BMC, kampanyaya bir milyon lira ile katıldı.

¥ Unilever, 12 tır dolusu Domestos’un ardından 81 ildeki hastanelere çay ve çorba gönderdi.

¥ Hepsiburada 500 bin eldiven ve maskeyi Sağlık Bakanlığına gönderdi.

¥ Pharmactive İlaç, Türkiye’nin dört bir yanındaki sağlık çalışanlarına gözlük, maske, eldiven, el antiseptiği ve koruyucu önlük bulunan paket gönderdi. Sağlık çalışanlarına dezenfektan gönderimi devam ediyor.

¥ Yıldız Holding, Kızılay ile iş birliği yaparak karantinadaki 20 bin kişiye gıda ürünü gönderdi, 10 bin aileye düzenli gıda yardımını sürdürüyor. Ayrıca grup Bezmialem Üniversitesi hastanesine steteskop, EKG cihazı, defibrilatör, laringoskop ve dezenfektan da sağladı. Şirket, perakende marketlerine de beş bin yeni istihdam sağlayacak.

¥ BDDK Başkanı Mehmet Ali Akben ve kurul üyeleri bir ile üç maaş arasında bağışta bulundu.

¥ İstanbul Sanayi Odası bir milyon lira ile ‘Ben de varım’ dedi.

¥ Penti, 14 kamu hastanesinin bütün kadın sağlık çalışanlarına çamaşır, çorap, pijama ve diğer hijyen ürünlerini göndererek destek oldu.

VEFA DESTEĞİ İÇİN ÖDEME, EVE GİTTİ

Tek başına yaşayan 65 yaş üstü ve rahatsızlığı olan vatandaşların mağdur olmaması için “65 yaş üstü Vefa Sosyal Destek Grubu” oluşturuldu. Bu kişilerin evlerine gıda kolileri gönderilirken ödemeleri evde yapılıyor. Ayrıca 112, 155 ve 156’yı aramaları hâlinde bütün ihtiyaçları gideriliyor.

Çiftçiye bu yıl

daha çok destek

∂ Tarım ve Orman Bakanlığı, gıda üretiminin kesintisiz sürmesi için kararlar aldı. e-Tarım portalinde 138 online hizmete ilave 50 hizmet kullanılır hâle getirildi. Çiftçinin daha çok sübvanse edilmesi kararı kapsamında destekleme ödemeleri 2019’a göre yüzde 36 artırılarak 22 milyar liraya çıkarıldı. Ayrıca çiftçiye düşük faizli kredi uygulaması başladı. Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatiflerinden kullanılacak kredilerin yüzde 25 ile yüzde 100’ü yine sübvanse kapsamına alındı. Çiftçinin nisan ve mayıs ayındaki ana para ve faizleri iki ay faizsiz ertelendi.