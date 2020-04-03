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EPDK: Tüketimi olmayan ve kapalı olan yerlere fatura düzenlenmeyecektir
03.04.2020 - 14:33 | Son Güncelleme: 03.04.2020 - 14:34
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
EPDK:"Meskenler için ise tüketimin olmadığı şirketler tarafından tespit edilebilen öğrenci evi, karantina veya sağlık sebepleri ile boşaltılan evlerde tüketimin olmaması nedenleri ile zaten kıyasen bir fatura çıkartılması söz konusu olamaz, bu şekilde tüketimi olmayan ve kapalı olan yerlere fatura düzenlenmeyecektir. "
Etiketler : epdk,ödeme,fatura,
693551 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/693551.aspx
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