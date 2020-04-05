Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İşte o destekler:

l Cengiz Holding, koronavirüs salgınıyla mücadeleye destek olmak için 34 milyon TL bağışladı.

l Doğuş Holding, Doğuş Otomotiv, Doğuş İnşaat, Doğuş Yayın Grubu, Doğuş Turizm, n11.com ve Tüvtürk başta olmak üzere tüm Doğuş Grubu ailesi 15 milyon TL bağış yaptı.

l TEB Grubu, ihtiyaç sahibi ailelerin ve sağlık sektörünün acil ihtiyaçlarının karşılanmasına katkıda bulunmak için toplam 7,5 milyon TL ayırdı.

l ING Türkiye, 5 milyon TL bağışladı. Koronavirüsten etkilenen ihtiyaç sahibi ailelerin çocuklarına aktarılmak üzere TOG’a da 1,5 milyon TL bağışta bulunan ING’nin korona ile mücadelede verdiği toplam destek 6,5 milyon TL’ye ulaştı.

l Eren Holding, 6 milyon TL yardım bulunurken, hastanelerin ihtiyaç duyduğu sağlık malzemelerini karşılamak içinde 5 milyon TL tutarında katkı sağladı.

l Yıldızlar Yatırım Holding, 5 milyon TL’lik katkıda bulunduğunu açıkladı.

l Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Türk-İş), konfederasyon adına 3 milyon liralık bağış çekini, Genel Sekreter ve Türk Metal Sendikası Genel Başkanı Pevrul Kavlak, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'a teslim etti.

l Erkek giyim markası BİSSE, kendi fabrikalarında 500 bin adet cerrahi maske üreterek Sağlık Bakanlığına bağışlayacak. BİSSE, virüs ile mücadele için makine parkuruna yatırım yaparak ilk etapta cerrahi maske, ikinci etapta da önlük ve tek kullanımlık tulum üretme kararı aldı.