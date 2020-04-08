Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

“Biz Bize yeteriz TÜRKİYEM” kampanyasına güçlü destek verdikleri bir dönemde, TBMM’de CHP’li Özgür Karabat tarafından asılsız iddiaların ileri sürüldüğü ve bunların bazı basın organlarında yer aldığı belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

İddialara konu olay, Cengiz İnş. San. ve Tic. AŞ’nin kendi mülkiyetinde bulunan, Antalya’daki bir otelin satışından kaynaklanmaktadır. O dönemde yürürlükte bulunan 5.520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 5. maddesinin 1. fıkrasının ‘e’ bendine göre; kurumların en az iki tam yıl süreyle aktiflerinde yer alan taşınmazların satışından doğan kazançların yüzde 75’lik kısmı, kurumlar vergisinden müstesna tutulmuştur. Konuyu denetleyen vergi inceleme elemanı, bu kanun ve bu maddeyi görmezden gelerek açıkça kanuna aykırı rapor düzenlemiştir. İtirazımız üzerine de Maliye Bakanlığı Merkezi Uzlaşma Komisyonu konuyu inceleyerek, vergi denetmeninin raporunun hatalı olduğunu tespit etmiştir. Bakanlığın kayıtlarında resmî delillerle sabit olduğu üzere, konunun özü budur. Ortada hukuken kesinleşmiş ne bir vergi, dolayısıyla da ne de bir vergi borcu vardır. Cengiz İnş. San. ve Tic. AŞ’nin bir kuruşluk vergi borcu da bulunmamaktadır. Birlik ve beraberliğe en çok ihtiyaç duyduğumuz bu zamanda, bu konuyu gündeme getirenlerin amaçlarını kamuoyunun yüksek takdirine bırakıyoruz. Cengiz Şirketler Grubu olarak ülkemiz ekonomisinin hizmetinde olmaya devam edeceğiz.