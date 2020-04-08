Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bankalararası Kart Merkezi, mart ayı verilerini açıkladı. Toplam kart adedi yüzde 9 artarak 239 milyona ulaştı. Buna göre;

l Kartlı ödeme işlem adedi geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3 arttı, nakit çekim adedi yüzde 14 azaldı.

l Kartlı ödeme tutarı yüzde 9 artış gösterdi ve toplam 85,5 milyar TL’ye ulaştı. Nakit çekim tutarı yüzde 8 artarak 81,6 milyar TL oldu.

l Kartlı ödeme tutarının en fazla arttığı üç sektör; market-gıda (yüzde 44), elektronik (yüzde 16) ve sağlık-kozmetik (yüzde 16) oldu.

l Temassız ödeme adedi geçen yıla kıyasla yaklaşık üç katına çıktı ve 85,8 milyona ulaştı. Her 5 ödemeden 1’i temassız yapıldı. 2,5 milyon kart ilk defa temassız kullanıldı.

l İnternetten kartlı ödeme tutarı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 19 artarak 16,5 milyar TL’ye ulaştı. Üç milyon kart ilk defa internetten ödemelerde kullanıldı.