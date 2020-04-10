Tarım ve Orman Bakanlığı:"COVID-19 salgınına karşı alınan önlemler kapsamında ertelenen at yarışları için karar Mayıs ayının ilk haftası verilecek. "
Tarım ve Orman Bakanlığı: At yarışları için karar Mayıs ayının ilk haftası verilecek
10.04.2020 - 10:07 | Son Güncelleme: 10.04.2020 - 10:07
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Tarım ve Orman Bakanlığı:"COVID-19 salgınına karşı alınan önlemler kapsamında ertelenen at yarışları için karar Mayıs ayının ilk haftası verilecek. "
Etiketler : Tarım ve Orman Bakanlığı,
695383 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/695383.aspx
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