SPK harekete geçti! 11 kişi hakkında suç duyurusu

SPK, Özata Denizcilik pay piyasasındaki işlemleri nedeniyle 11 kişi hakkında suç duyurusunda bulundu. Kurul ayrıca söz konusu kişilere 2 yıl işlem yasağı getirirken, iki şirkete de aynı süreyle işlem yasağı uyguladı.

Özetle Dinle Kaydet a- | +A

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Özata Denizcilik Sanayi ve Ticaret AŞ (OZATD) pay piyasasında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin incelemesini tamamladı.

SPK, inceleme sonucunda 11 kişi hakkında 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 107/1'inci maddesi kapsamında suç duyurusunda bulunulmasına karar verdi.

SPK'nın 2026/65 sayılı bültenine göre hakkında suç duyurusunda bulunulan isimler İbrahim Bekçi, Ethem Umut Beytorun, Erdin Özel, Haldun Saffet İnal, Bülent Uygun, Emre Tezmen, Emir Münir Sarpyener, Kadir Boy, Kerem Alkin, Gül Ayşe Çolak ve Abdülkadir Özkan oldu.

2 YIL SÜREYLE İŞLEM YASAĞI

Kurul ayrıca söz konusu 11 kişiye 2 yıl süreyle işlem yasağı getirdi.

SPK, Tera Yatırım Menkul Değerler AŞ ile Tera Portföy Yönetimi AŞ'ye de OZATD pay piyasasıyla sınırlı olmak üzere 2 yıl işlem yasağı uyguladı.

Bunun yanı sıra 5 kişinin tüm lisansları, işlem yasağı süresince iptal edildi.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : SİNEM GÖNEN Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

Paylaş × Paylaş Facebook X WhatsApp LinkedIn NSosyal Bağlantıyı Kopyala