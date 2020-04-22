Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Küresel piyasalar, daha önce hiç görmediği şokları yaşıyor. Önceki akşam Batı Teksas (WTI) tipi ham petrol fiyatları, sıfır doların da altına geriledi. ABD'de petrol kontratı sahipleri, vade sonuna bir gün kala, depolama zorlukları sebebiyle fiziki teslimattan kaçındı. Bu sebeple pozisyonlarını kapatmak istediler. Kontratlarda zaten alıcı bulunmuyordu. Aşırı satışlar ve sığ piyasa işlemleri sebebiyle, WTI'ın mayıs vadeli kontratı, bir ara düşük hacimle eksi 37 doları gördü. En aktif vade olan haziran kontratı ise yüzde 22 değer kaybederek 13 dolara geriledi. ABD Başkanı Donald Trump'ın, 75 milyon varil ham petrol alacaklarını açıklaması bile piyasayı düzeltmedi. Borsalardaki kayıp yüzde 2'yi aştı. ABD'de yaşanan bu kriz, dün dünyaya yayıldı. Asya ve Avrupa borsalarında kayıplar yüzde 3'e yaklaştı. Brent petrol de çöktü. Fiyatlar yüzde 20'yi aşan kayıpla 18 dolara geriledi. Ardından gelen tepki alımlarıyla 20 doların üzerinde dengelenmeye çalıştı. Enerji sektörü analistleri "ABD'de depolama kapasiteleri doldu, arz fazlası sebebiyle petrol koyacak yer yok. Petrol arzının azalması etkisini gösterene kadar veya bir şekilde talep artana kadar bu problem sürecek. Koronavirüs etkileri sebebiyle fiyatlar kolay kolay yükselemeyecek" dedi.

PETROL KOYACAK YER YOK

Dünyanın en büyük petrol depolama şirketi olan Rotterdam merkezli Royal Vopak NV, arz fazlalığından dolayı neredeyse hiç boş yerlerinin kalmadığını duyurdu. Finans yetkilisi Gerard Paulides "Mümkün olan tüm kapasite satıldı. Diğer şirketlerin de kapasitesi tam. Arz fazlalığı öyle bir boyuta ulaştı ki, şu anda yer yok" dedi. Edinilen bilgilere göre; Endonezya'dan Meksika'ya kadar şirketler, ellerindeki ham petrolü ve rafine akaryakıtı koyabilmek için depo arıyor. Tesislerin dolu olmasından dolayı, şu anda arz edilen petrol tankerlerde tutuluyor. Kuzey Denizi'nde yüzlerce tanker, benzin ve uçak yakıtı ile dolu, atıl şekilde bekliyor.

BENZİNE 8 KURUŞ İNDİRİM

Petrol fiyatlarındaki düşüşün ardından benzine indirim geldi. Fiyatlar, dün geceden geçerli olmak üzere 8 kuruş geriledi. Litresi İstanbul’da 5,25 TL'den 5,17 TL'ye düştü. Önceki gün de benzinde 5 kuruşluk indirim yapılmıştı.