Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi günü yüzde 0,88’lik yükselişle tamamladı. Endeks, 887,85 puanlık artışla 101 bin 595 puandan kapanırken, toplam işlem hacmi 13,2 milyar lira oldu. Gün sonunda bankacılık endeksi yüzde 1,05, holding endeksi de 1,09 değer kazandı

