Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi günü yüzde 0,88’lik yükselişle tamamladı. Endeks, 887,85 puanlık artışla 101 bin 595 puandan kapanırken, toplam işlem hacmi 13,2 milyar lira oldu. Gün sonunda bankacılık endeksi yüzde 1,05, holding endeksi de 1,09 değer kazandı
Borsa günü yükselişle tamamladı
29.04.2020 - 18:29 | Son Güncelleme: 29.04.2020 - 18:32
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Borsa, günü yüzde 0,88’lik yükselişle tamamladı.
Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi günü yüzde 0,88’lik yükselişle tamamladı. Endeks, 887,85 puanlık artışla 101 bin 595 puandan kapanırken, toplam işlem hacmi 13,2 milyar lira oldu. Gün sonunda bankacılık endeksi yüzde 1,05, holding endeksi de 1,09 değer kazandı
Kaynak: İHA
Etiketler : borsa,bist,yükseliş,
700439 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/700439.aspx
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