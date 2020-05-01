Serbest piyasada 6,9530 liradan alınan dolar, 6,9550 liradan, 7,5580 liradan alınan euro ise 7,56 liradan satılıyor. Son kapanışta dolar 6,9640 liradan, euro ise 7,5530 liradan satılmıştı.
Dolarda sular durulmuyor! İşte son durum
01.05.2020 - 17:46 | Son Güncelleme: 01.05.2020 - 17:46
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Dolar 6,9550 liradan, euro ise 7,56 liradan güne başladı.
Kaynak: İHA
Etiketler : dolar,euro,son durum,
700892 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/700892.aspx
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