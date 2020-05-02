Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bir taraftan stres atmak, bir taraftan dokunamadığı bitkileri balkonunda yetiştirmek ve baharı balkonlara taşımak isteyenler, çiçek fidelerinin yanı sıra domates, biber, salatalık fideleri ile maydanoz, nane, dereotu gibi yeşilliklerin tohumlarının satışları geçen yıla göre ikiye katlanmış durumda. Fide satıcıları, insanların balkonlarında yetiştirmenin yanı sıra, bahçesi olanların bu yıl çiçek ve çim yerine sebze ekmeye başladığını, bunu bir nevi kendilerini garanti altına almak olarak değerlendirdiklerini de ifade etti.