Bir taraftan stres atmak, bir taraftan dokunamadığı bitkileri balkonunda yetiştirmek ve baharı balkonlara taşımak isteyenler, çiçek fidelerinin yanı sıra domates, biber, salatalık fideleri ile maydanoz, nane, dereotu gibi yeşilliklerin tohumlarının satışları geçen yıla göre ikiye katlanmış durumda. Fide satıcıları, insanların balkonlarında yetiştirmenin yanı sıra, bahçesi olanların bu yıl çiçek ve çim yerine sebze ekmeye başladığını, bunu bir nevi kendilerini garanti altına almak olarak değerlendirdiklerini de ifade etti.
Balkonlar sera gibi
02.05.2020 - 04:25 | Son Güncelleme: 02.05.2020 - 04:26
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Koronavirüs sebebiyle evde kalanlar, balkonlarda çiçekten sebzeye kadar birçok ürün yetiştirmeye başladı.
Etiketler : balkon,
700995 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/700995.aspx
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