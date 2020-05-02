Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, koronavirüs salgınıyla mücadele sürecinde dijitalleşmenin öneminin bir kez daha anlaşıldığını söyledi. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, 365 oda ve borsa ile 61 sektör meclis başkanının hazır bulunduğu toplantıya video konferans yöntemiyle katılan Bakan Pekcan “Dijitalleşme ve teknoloji alanında yapılacak yatırımlar, Türkiye ve dünya için en az gıda kadar önemli. Gıda, sağlık ve dijitalleşme konusunda yapacağımız yatırımlar önümüzdeki dönemin öncelikleri olacak. Bu konuda çalışmalarımızı güçlendirmemiz gerekiyor” dedi.

SANAL FUARLAR TARIMLA BAŞLIYOR

İş dünyasıyla dinamik bir şekilde ticarette ayağa kalkmayı hedeflediklerini, ekonomi, ticaret ve ihracat konusunda da pozitif ayrışan ülke olmaya gayret edeceklerini bildiren Pekcan, şunları ifade etti: Bu süreçte ticaret ve alım heyetleri, fuarlar yapamıyoruz. Sanal fuar ve ticaret heyetleri uygulamalarını başlattık. Öncelikle kimya sektörüyle başlıyoruz, arkasından demir-demir dışı metaller, ev eşyaları, plastik sektörlerinde ABD, Meksika, Polonya’da ticaret heyetlerimizi gerçekleştireceğiz. Sanal fuar uygulamamıza da tarım sektörüyle başlıyoruz, arkasından ayakkabı ve saraciye sektörüyle devam edilecek.

DEMİR YOLUNU ETKİN KULLANMALIYIZ

Pekcan, evde geçirilen zamanın en iyi şekilde değerlendirilmesi için de “Sanal Ticaret Akademisi” ve “Export Akademi” programlarını devreye aldıklarını anımsattı. İhracatın bu süreçten en az seviyede etkilenmesi için temassız ticaret uygulamasını hayata geçirdiklerini hatırlatan Pekcan “Bu dönemde nakliyede demiryolu ticareti ön plana çıktı. Bundan böyle demir yolunu daha etkin kullanmalıyız” diye konuştu.