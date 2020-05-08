Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Damla Peker ANKARA

Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi verilerine göre; 2019 yılının ilk dört ayına kıyasla bu yılın aynı döneminde e-Devlet kullanımı yüzde 60 arttı. Vatandaşlar bu yıl hizmet almak için yaklaşık 619 milyon 522 bin kez e-Devlet’e başvurdu. Öte yandan beş farklı kimlik doğrulama yöntemiyle ulaşmanın mümkün olduğu sisteme ‘e-Devlet şifresiyle’ giriş bu yıl en çok tercih edilenlerden biri oldu. Portale ‘e-Devlet şifresi’ ile girişlerin sayısı nisan itibarıyla 243 milyonu aştı. ‘İnternet bankacılığı’ yöntemini kullanım sayısı ise 4 milyona ulaştı.