İhlas Haber Ajansı
Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı trafik kazası geçirdi
Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Osman Gezgin'in içerisinde bulunduğu makam aracı, Giresun'da trafik kazasına karıştı. Kazada 3 kişi yaralandı.
Özetle
Kaydet
Gündem az önce
Ordu-Trabzon seferi yapan bir makam aracı, Giresun Liman Kavşağı'nda ışıklarda başka bir araçla çarpıştı.
- Kaza, Giresun Liman Kavşağı'nda ışıklarda meydana geldi.
- Ordu'dan Trabzon istikametine giden 06 RP 202 plakalı makam aracının sürücülüğünü Salih K. yapıyordu.
- Makam aracı, Fatih K. idaresindeki araçla çarpıştı.
- Çarpışma sonrası savrulan araç demir bariyerlere çarparak durdu.
- Kazada Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Osman Gezgin, sürücü Salih K. ve araçta bulunan Serkan S. yaralandı.
- Yaralıların hayati tehlikesi bulunmuyor ve tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldılar.
Ordu'dan Trabzon istikametine seyir halinde olan, sürücülüğünü Salih K.'nin yaptığı 06 RP 202 plakalı makam aracı, Giresun Liman Kavşağı'nda ışıklarda Fatih K. idaresindeki araçla çarpıştı.
ÖNERİLEN HABERLER
GÜNDEM
Koruması öldürüldü! Dilan Polat sinir krizi geçirdi: Ne olur yardım edin, kaldık bu odada
HASTANEYE KALDIRILDILAR
Çarpışmanın etkisiyle savrulan araç demir bariyerlere çarparak durabildi. Meydana gelen kazada, Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Osman Gezgin, sürücü Salih K. ile araçta bulunan Serkan S. yaralandı.
Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı, tedbir amaçlı hastaneye kaldırılarak kontrol altına alındıkları öğrenildi.
Kazayla ilgili inceleme sürüyor.
Bizi Takip Edin
YORUMLAR