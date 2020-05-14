Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Hasadın başladığı şehirde, tarım işçileri makinelerin tarladan çıkardığı patatesleri çuvallara koyup paketliyor. Geçen sene 66 bin dekarda 250 bin ton patates hasat edilen Adana'da, bu sene 67 bin 500 dekardan 240 bin ton civarında ürün alınması hedefleniyor. Adana Çiftçiler Birliği Başkanı Mutlu Doğru, şehirdeki hasadın, Türkiye genelinde fiyatların oluşmasında da önem taşıdığını söyledi. Şehirde hasat edilen patatesin taze tüketime yönelik olduğunun altını çizen Doğru, geçen sene tarlada 3-3,5 lira olan patatesin bu sene 2-2,5 liradan satıldığını kaydetti. Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan ise hasadın bölge genelinde yaygınlaşmasıyla patates fiyatlarının düşmesini beklediklerini ifade etti.