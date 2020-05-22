Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İthalatın artık eskisi gibi kolay olmayacağını, yerli üretimin önceleneceğinin altını çizen Albayrak "Yeni dönem politikalarımızın bir ayağı da yerli üretim yapan firmalarımızın bu süreci istismar etmelerinin önüne geçmek olacak. 'Nasılsa ithal zorlaşıyor, biz de iç piyasada fiyatı yükseltelim.' Bu olmaz. Bununla ilgili şikâyetler geliyor. Yerli üretimi el üstünde tutacağız ama fiyat rekabetinde suistimal etmeyeceğiz" dedi. “Geride bıraktığımız süreç, Covid-19 salgınının Türkiye ekonomisine olan etkisinin, gelişmekte olan ülkelere göre çok daha az olacağını gösteriyor” diyen Albayrak, şöyle konuştu: Ülkemizin dünyaya uzattığı dayanışma eli ve dünyaya örnek sağlık altyapımız ile her anlamda 'Güvenilir ülke Türkiye' fotoğrafını herkese göstermiş olduk.