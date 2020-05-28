Kapalıçarşı güncel 24 ayar külçe altının gram fiyatı 376,78 liradan, cumhuriyet altın fiyatları ise 2.438,26 liradan işlem görüyor. İşte 28 Mayıs çeyrek altın gram altın fiyatları anlık 2020..
GRAM ALTIN FİYATI
374,96
376,78
SPOT ALTIN TL/GR FİYATI
373,89
373,97
ALTIN/ONS ($) FİYATI
1.708,72
1.711,11
ÇEYREK ALTIN FİYATI
598,22
611,43
YARIM ALTIN FİYATI
1.192,69
1.222,87
CUMHURİYET ALTINI FİYATI
2.392,86
2.438,26
ATA ALTIN FİYATI
2.497,20
2.520,60
14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
209,98
243,72
22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
339,34
352,46