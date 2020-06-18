Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Robert Koch Enstitüsü tarafından hazırlanan ve düzenli olarak güncellenecek listede, Almanların tatil için tercih ettikleri Mısır, Tayland ve Fas gibi ülkeler de yer aldı. Bu kararla Türkiye ile ilgili daha önce alınan seyahat uyarısı kararının kaldırılması mümkün olmayacak. Türkiye’nin riskli ülkeler arasında yer alması, Türkiye’de tatil dönüşü geleceklerin 14 günlük karantinaya alınması söz konusu olacağı anlamına geliyor. Karantinaya alınanlar 14 gün evde kalacak, bu süre içinde dışarıdan kimseyle görüşmeyecek. Riskli ilan edilen ülke veya bölgelerden gelen kişi, Almanya’ya girmeden önce 48 saat içinde kendisine yapılan test sonucunun negatif olduğunu beyan ederse, karantinadan muaf tutulacak.

AB ÜLKELERİNDEN DAHA İYİYİZ

Ülkeler salgın riskine göre sınıflandırılırken, yeni vaka sayısındaki artış göz önünde bulunduruluyor. Bir haftada 100 bin kişide 50'den fazla yeni vaka görüldüğü durumlarda, ülke risk bölgesi ilan ediliyor. Bunun yanı sıra, yeni vaka sayısı az olan ülkelerde, test kapasitesinin az olması, salgınla mücadele önlemlerinin yeterli olmaması ve ülkenin salgının durumuna dair güvenilir bilgileri paylaşmaması da bir ülkenin risk kategorisine girme sebeplerinden sayılıyor. Türkiye’nin riskli bölge ilan edilmesi ise bu kriterlere uymuyor. Yaklaşık 83 milyon nüfuslu Türkiye’de son bir hafta içinde belirlenen vaka sayısı riskli rakamların çok altında. Ayrıca test kapasitesi oldukça yüksek ve virüsle mücadelede Avrupa’daki birçok ülkeden daha başarılı.

Bu duruma tepki gösteren turizmciler kararın Almanların yaz tatilini Türkiye’de geçirmelerinin önünde engel olacağını söylüyor. Cornelia Diamond Golf Resort Spa Genel Müdürü Zafer Alkaya, Almanya ile Rusya pazarının Türkiye için iki önemli pazar olduğunu belirterek “Geçen yıl 7 milyona yakın Rus, 5 milyon Alman turist aldık. Avrupa ülkeleri kendi içlerinde seyahat yasağı koymadı ama bize uyguluyorlar. Bu durumun uzun sürmeyeceğine inanıyorum" dedi.

YASAĞI PROTESTO ETTİLER

Almanya’da koronavirüs sebebiyle getirilen kısıtlamalara tepki gösteren binden fazla turizmci Unter den Linden Caddesi üzerinden tarihî Brandenburg Kapısı’na kadar yürüdü. Turizmciler Türkiye'ye yönelik yasağın ise kabul edilemez olduğunu söyledi.

Türkiye “Yeniden Keşfet” diyecek

Avrupa’da güvenli turizm belgelendirme sistemini hayata geçiren ilk ülke olan Türkiye, koronavirüs salgını sürecinde sunacağı turizm hizmetini “Yeniden Keşfet” etkinliğiyle dünyaya tanıtmaya hazırlanıyor. Bu kapsamda Turizm Bakanlığı 19-20 Haziran tarihleri arasında 60 ülkenin büyükelçisini ve uluslararası basını Antalya’da ağırlayacak. “Yeniden Keşfet” sloganıyla gerçekleştirilecek etkinlikte turizm sektör temsilcileri, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un öncülüğünde hem büyükelçilerle hem de Türkiye’de yerleşik uluslararası basın temsilcileriyle bir araya gelecek. Türkiye’de “Güvenli Turizm Belgesi” alan tesislerin kullandıkları sistemlerin tanıtılacağı program ile uluslararası konuklara güvenli tatil hizmetini yerinde deneyimleme imkânı sunulacak.