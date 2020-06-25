Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Selçuk Böke - Normalleşme adımlarıyla iç turizm yeniden canlanırken yabancı turistin de Türkiye'yi ziyaret edebilmesi için harekete geçildi. Bu kapsamda Türkiye’ye en fazla turist gönderen ülkelerin başında gelen Almanya ile bir süredir yoğun şekilde ‘turizm diplomasisi’ yürütülüyor. Geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Sözcüsü İbrahim Kalın Almanya’yı ziyaret ederken, bu hafta ise Dışişleri Bakanı Mevlût Çavuşoğlu ile Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un Berlin'e gitmesi bekleniyor.



Yabancı turist 13 avroya sigorta olacak

Türkiye'de tatil yapacak yabancı turistler ve yurt dışında yerleşik vatandaşların sağlık hizmetleri için 2 bin ile 7 bin avro arasında limiti, 13-33 avro arasında maliyeti olan sigorta sistemi geliştirdiklerini belirten Bakan Ersoy, bir haftalık konaklamalar için 7 bin avroluk limitin 23 avroya satın alınabileceğini söyledi. Otellerde Covid-19 vakasına karşı izolasyon katlarının hazırlandığını dile getiren Ersoy, "Otelde vaka çıktığı zaman izole edilen bölüme alınıyor. Odasına bütün servisler ve hizmetler veriliyor ve tedavi boyunca orada kalabiliyor" bilgisini paylaştı.



VAKA SAYILARI PAYLAŞILACAK

Önceki gün Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın ev sahipliğinde bir araya gelen Dışişleri Bakanı Mevlût Çavuşoğlu ve Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Berlin seyahati öncesinde turizm ve yurt dışı seyahatlerin ele alındığı bir toplantı gerçekleştirdi. Toplantıda dış uçuşların başlaması ve turizm konusu masaya yatırılırken, Bakan Koca’nın, Bakan Çavuşoğlu ve Bakan Ersoy’a Alman yetkililerle paylaşılmak üzere il il Covid-19 vaka sayılarını verdiği öğrenildi.



SAĞLIK BAKANLIĞINDAN HEYET ALACAK

Özellikle turist çeken kentlerdeki Covid-19 vakaları ve bu şehirlerdeki alnan tedbirlerin değerlendirildiği toplantıda; turizm sektöründe ve havalimanlarında alınması gereken ek tedbirler de görüşüldü. Bu hafta gerçekleşmesi beklenen Almanya ziyaretine Bakan Çavuşoğlu ve Bakan Ersoy’un yanı sıra Sağlık Bakanlığından da bir heyetin katılmasının kararlaştırıldığı öğrenildi.



TÜRKİYE'Yİ GÖRÜNCE İKNA OLDULAR

Koronavirüste normalleşme sürecinin ardından Dışişleri Bakanı Mevlût Çavuşoğlu ile yürüttükleri diplomasi trafiği hakkında bilgi veren Ersoy, özellikle Türkiye'ye en çok misafir gönderen 100 ülkeye turizm bölgelerindeki sağlık altyapısının detaylarını da içeren bir dosya hazırladıklarını ve muhattaplarına gönderdiklerini belirtti. Söz konusu ülkelerin büyükelçilerini belirli gruplar hâlinde Bakanlıkta ağırladıklarını aktaran Ersoy şunları kaydetti: Bu ülkelerin Türkiye'deki yerleşik basın mensuplarını da Antalya'da ağırladık. Gezdiler, sordular, gördüler... Türkiye'de her gün düzenli olarak vaka sayıları açıklanıyor. Bir Alman basın mensubu da sayılara güvenilip güvenilmeyeceğini sordu. 'İstediğin hastaneyi gez, hastanelerimiz bomboş' dedim. Hatta birkaç tanesini gezip, 'Haklısınız' dediler. Neler hissettiklerini sorduğumda da kendilerini güvende hissettiklerini söylediler. Cumartesinden beri bütün Avrupa basını, burada gördükleri sistemi yoğun bir şekilde anlatıyorlar. Hatta büyükelçilerle de konuştum, sistemle ilgili raporlamaları yapmışlar ülkelerine...



Avrupa’da en güvenilir ülkeyiz

Bakan Ersoy, turizm sektöründe alınan tedbirlerle Türkiye'nin Avrupa ülkeleri içinde en güvenlisi olduğunu belirterek "An itibarıyla güvenili sertifikaya başvuran otel sayısı 727'yi geçmiş, restoran sayısı da 900'lere gelmiş yani 1650 civarında bir başvuru var şu ana kadar. Biz iki binleri geçer diyorduk ama sadece oteller iki bini geçecek. En az bir üç bin, beş bin de restoran gelse... Çok ciddi bir başvuru var" diye konuştu.



Havalimanlarına test merkezi kurulacak

∂ Bazı ülkeler açısından koronavirüs sürecinin "ekovirüs" sürece döndüğünün altını çizen Ersoy "Bu ülkeler de kendi sistemleri içindeki paranın yine bu ülke sınırları içinde harcanmasını kalmasını tercih ediyorlar. Bu ekonomik kriz sırasında o yüzden de paranın dışarı çıkmasını engelleyecek önlemler almaya çalışıyorlar" dedi.

Alman mahkemelerinin mecburi 14 günlük karantina sürecini bozduğunu hatırlatan Bakan Ersoy, şöyle devam etti: Bu karar, 'öyle şey olmaz, eşitlik ilkesine aykırı' denilerek bozuldu. Bu sefer de 'Test yapıp gelsin, 48 saat içinde testini yapıp gelsin. Eğer testi de negatifse kabul ederim' dediler. Bütün havalimanlarımızda test merkezlerimizi açıyoruz. İstanbul, Antalya, İzmir, Dalaman gibi yoğun olanları 1 Temmuz'a kadar diğerlerinde de 15 Temmuz'a kadar açıyoruz. Bir yolcu ülkesine gittiği zaman istiyorsa burada bir test yaptırıp, testin sonucunu da 15 avro gibi çok makul bir ücret yaptık. Neticesi iki saat içinde çıkıyor.