Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kamu bankaları ve Emlak Konut GYO öncülüğünde bu ayın başında başlatılan düşük faizli, uzun vadeli kampanyalar kredili konut satışını 14 kat artırdı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığından yapılan açıklamada, faiz oranının düşmesiyle konut ve gayrimenkul satışında artış yaşandığı ifade edildi. Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü verilerine göre, geçen yıl 1-27 Haziran'da ülke genelinde 6.658 kredili konut satışı gerçekleştirilirken, bu yılın aynı döneminde faiz oranlarındaki düşüşün etkisiyle bu rakam 93 bin 704'e yükseldi. İstanbul 14 bin 465, Ankara 12 bin 172, İzmir 6.220, Bursa 3.592, Antalya ise 3.077 ile kredili konut satışının en yoğun olduğu iller olarak sıralandı.

HAZİNEYE 1,9 MİLYAR TL

Faiz oranlarının düşmesi sadece konut değil gayrimenkul satışını da artırdı. 1-27 Haziran tarihlerinde tarla, arsa, iş yeri konut ve diğer taşınmazlarda dâhil toplam 284 bin 487 satış gerçekleşti. Geçen yıl ise bu satışların toplamı 99 bin 125 olarak kayıtlara geçti. Hazineye, kredili satıştan 962 milyon lira, tüm taşınmaz satışlarından 1 milyar 966 milyon lira katkı sağlandı.

EMLAKÇILAR, EV SAHİBİYLE ALICI ARASINDA KALDI

Türkiye Tüm Emlak Müşavirleri Federasyonu Başkanı Hacı Ali Taylan, kredi faiz oranlarının düşmesiyle gayrimenkule talebin yoğunlaştığını belirterek, ayda beş kişinin bakmak istediği bir gayrimenkulü şu anda günde 10 kişinin görmek istediğini anlattı. Artan taleple gayrimenkul fiyatlarında da bir miktar yükselme olduğunu kaydeden Taylan, şunları kaydetti: Bizim en büyük sıkıntımız, gayrimenkul fiyatlarının sürekli değişiyor olması. Mal sahipleri ve müteahhitler sürekli fiyat artırımına gidiyorlar. Anlaşma yapılan fiyat üzerinden pazarlık bozuluyor. Bu durum hem emlakçıyı hem de alıcıyı mağdur ediyor. Alıcılar da bu durumun sorumlusu olarak emlakçıları görüyor ki bu, meslektaşlarımı üzüyor.

Piyasanın dengelenme sürecinde olduğunu ifade eden Taylan, fiyatlarda gerileme beklemediğini söyledi. Taylan, talep artışıyla stokların tükenmeye başladığına dikkati çekerek "Bu stoklar bitince yeni inşaatlar başlayacak. Yeni inşaatlar daha yüksek maliyetlerden yapılacağı için fiyatların da bir miktar daha yüksek olacağını düşünüyorum" diye konuştu.