Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi günü yüzde 1,38’lik yükselişle tamamladı. Endeks, 1.592,79 puanlık artışla 116 bin 907,77 puandan kapanırken, toplam işlem hacmi 21 milyar lira oldu. Gün sonunda bankacılık endeksi yüzde 0,75, holding endeksi de 1,87 değer kazandı.
Borsa günü yükselişle kapattı
02.07.2020 - 18:22 | Son Güncelleme: 02.07.2020 - 18:23
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Borsa, günü yüzde 1,38’lik yükselişle tamamladı.
Kaynak: İHA
Etiketler : borsa,ekonomi,bist,
715181 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/715181.aspx
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