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Haberler > Ekonomi > Aromasını toprak yapısından alıyor! Madeni 5 liradan büyük, kilosu 750 lira

Aromasını toprak yapısından alıyor! Madeni 5 liradan büyük, kilosu 750 lira

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Ekonomi Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Aromasını toprak yapısından alan, çay bardağının boğumundan geçmeyecek kadar iri ve madeni 5 liradan büyük olan Lapseki kirazı hasat döneminin ardından sofraları süslemeye devam ediyor. İriliği ve lezzetiyle dikkat çeken ’Ziraat 900’ cinsi kirazların kilogram fiyatı 750 TL'yi gördü. İşte detaylar... 

Çanakkale’de kiraz ve şeftali üretimiyle öne çıkan Lapseki ilçesi, meyve yetiştiriciliğinde önemli bir merkez konumunda yer alıyor.
Lapsekili üreticiler Haziran ayı boyunca kiraz hasadını gerçekleştirdi. Her gün toplanan kirazlar iç piyasa ve İstanbul’a hallere gönderildi.  Lapseki’nin lezzeti ve iriliğiyle meşhur kirazları buradan da tüketicinin sofralarına ulaştırılıyor.

Aromasını toprak yapısından alıyor! Madeni 5 liradan büyük, kilosu 750 lira - 1. Resim

ÇAY BARDAĞINDAN GEÇMİYOR, MADENİ 5 LİRADAN BÜYÜK

Lapseki kirazı, aromasını toprak yapısından alıyor. Çay bardağının boğumundan geçmeyecek kadar iri ve madeni 5 liradan büyük olan ’Ziraat 900’ cinsi kirazlarında da hasat gerçekleştirildi.

Aromasını toprak yapısından alıyor! Madeni 5 liradan büyük, kilosu 750 lira - 2. Resim

KİLOSU 400 İLE 700 TL ARASINDA 

Lapseki’de bu yıl 7 bin dekar arası alanda kiraz üretimi yapıldı. Bardağa sığmayan kirazın kilosu 400 ile 700 TL fiyat aralığında tüketiciyle buluştu. İç piyasada Lapseki kirazı genel olarak 150 TL ile 750 TL arasında satıldı.

Aromasını toprak yapısından alıyor! Madeni 5 liradan büyük, kilosu 750 lira - 3. Resim

10 BİN TON REKOLTE 

Lapseki ilçesinde kiraz hasadı döneminde 7 bin dekar alanda yaklaşık 7 bin ile 10 bin ton arasında rekolte elde edildi. Bu rakamların geçen yılki rakama yakın miktarda olduğu öğrenildi.

Aromasını toprak yapısından alıyor! Madeni 5 liradan büyük, kilosu 750 lira - 4. Resim

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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