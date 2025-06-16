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Aromasıyla damak çatlatıyor! Hasat başladı, tarlada kilosu 70 TL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Aromasıyla damak çatlatıyor! Hasat başladı, tarlada kilosu 70 TL
Ekonomi Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Bu yıl zirai dondan etkilenmeyen Hatay'ın Arsuz ilçesinde kayısı hasadı başladı. Kendine has aromasıyla dikkat çeken Arsuz kayısısı tarlada 50 ila 70 TL arasında satılıyor. Kayısı hasadında çalışan işçilerin günlük yevmiyesi ise 1.000 TL. 

Türkiye'nin bereketli topraklarından olan Hatay'da kış ve ilkbahar aylarında etkili olan zirai don bir çok ürüne zarar vermişti. Zirai dondan etkilenmeyen ve havası, toprak yapısıyla çok sayıda ürünün yetiştiği Hatay'ın Arsuz ilçesinde de kayısı hasadı başladı.

Aromasıyla damak çatlatıyor! Hasat başladı, tarlada kilosu 70 TL - 1. Resim

YEVMİYE 1.000 TL, TARLA FİYATI 50-70 TL ARASINDA 

Aroması ve ürün kalitesiyle ön plana çıkan kayısı hasadında Kurtbağı Mahallesi'nde çiftçiler, 40 derecenin üzerinde seyreden sıcak havada zorlu mesailerini sürdürüyor. İşçiler günde 1.000 TL yevmiye alırken, kayısı tarladan 50 TL ile 70 TL arasında alıcı buluyor. Kayısı üretiminin büyük çoğunluğunu karşılayan Malatya'da kayısı hasadını zirai donun etkilemiş olmasıysa Arsuz kayısısına olan ilgiyi arttırıyor.

Aromasıyla damak çatlatıyor! Hasat başladı, tarlada kilosu 70 TL - 2. Resim

"BU YIL 30 DÖNÜMLÜK ARAZİDEN 40 TON KAYISI ALMAYI BEKLİYORUZ"

Kavurucu sıcakta sabahın erken saatlerinde hasada başladıklarını söyleyen üretici 33 yaşındaki Sezer Kala, "50 yıllık kayısı ağaçları var, hasada bir hafta önce başladık. Hasat yaklaşık 45-50 gün sürer. Benim arazim yaklaşık 30 dönüm. Bu yıl, 30 dönümlük araziden 40 ton kayısı almayı bekliyoruz. Arazide yaklaşık 300 yetişkin ağaç var. Doğduğum günden beri bu işi yapıyorum. Dışarıdan işçi getiriyoruz; günübirlik ya da mevsimlik işçilerle çalışıyoruz. Yevmiye 1.000 TL. Havalar çok sıcak, önümüzdeki üç gün daha sıcak görünüyor. Üç gün sonra inşallah biraz düşer. Bu sıcaklarda bunaldık. Millet sırtında damacanayla gezecek neredeyse. Şu anda yerinde bu kayısı 50 TL ile 70 TL arasında alıcı buluyor. Daha fiyatlar tam olarak oturmadı, çünkü hasat yeni başladı. Malatya'da her yerde don oldu ama bizim bölgede çiçek donduktan sonra açtığı için etkilenmedik. Şükür, biz dondan zarar görmedik. Malatya dondan çok etkilendi. Allah herkesin yardımcısı olsun. Bu kayısıyla yarışacak başka kayısı yok. Bizim kayısı bambaşka bir şey. Bunun tadını bilen bilir. Şekerpare daha yeni çıktı. Henüz her yere ulaştı mı, ulaşmadı mı bilmiyorum ama ulaşır elbet" şeklinde konuştu.

Aromasıyla damak çatlatıyor! Hasat başladı, tarlada kilosu 70 TL - 3. Resim

 

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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