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Haberler > Ekonomi > Karadeniz'in incisi! Bayramda nüfusunun 40 katı turist ağırladı

Karadeniz'in incisi! Bayramda nüfusunun 40 katı turist ağırladı

Kaynak: İHA-AA
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Ekonomi Haberleri  / İHA-AA

Karadeniz'in gözde turizm merkezlerinden olan Amasra, bayramda turist akınına uğradı. 6 bin nüfuslu ilçeyi 5 günde 250 bin yerli turist, 1.500 Rus turist ziyaret etti. 

Bölgenin incisi Amasra, Kurban Bayramı'nda yerli ve yabancı turistlerin akınına uğradı. İlçede bayramın ikinci gününde de yoğun araç trafiği yaşandı. Bartın Amasra ilçe merkezinden çıkışına uzanan kilometrelerce uzunluktaki yolda uzun araç kuyruğu oluştu.

Karadeniz'in incisi! Bayramda nüfusunun 40 katı turist ağırladı - 1. Resim

GÜNLÜK 50 BİN ZİYARETÇİ 

4 günlük Kurban Bayramı süresince günü birlikçi turistlerle birlikte ilçeye günlük 50 bin kişi ziyaret etti. Bayram tatilinin işkenceye dönüşmemesi için İlçe Emniyet Müdürlüğü, ilçe Jandarma Komutanlığı, sahil Güvenlik Grup Komutanlığı ve Amasra Belediyesi ekiplerince bölgede geniş tedbirler alındı. Tamamlanan hazırlıklarının ardından ilçeye ülkenin dört bir tarafından gelen turistler, ilçenin esiz manzarası, denizin ve güneşin keyfini çıkararak, kafa dinlenme fırsatı yakaladı.

Karadeniz'in incisi! Bayramda nüfusunun 40 katı turist ağırladı - 2. Resim

3. GÜN RUS TURİSTLER DE GELDİ

Yaz döneminde kruvaziyer turizm ile hemen hemen her hafta ilçeye gelen turistlerin, son turları ise Kurban Bayramı'nın 3. gününe denk geldi. Arefe günü ve bayram sürecinde günlük 50 binden fazla yerli turistin ziyaret ettiği Amasra'ya Atoria Grande gemisi ile 1093 yolcu, 492 personel olmak üzere toplam 1595 Rus turist ilçeye geldi

Karadeniz'in incisi! Bayramda nüfusunun 40 katı turist ağırladı - 3. Resim

ÖNEMLİ BİR SORUN OLMADI

Amasra Belediye Başkanı Recai Çakır, Arefe günü ve 4 günlük Kurban Bayramı'nda günlük 50 bin turisti ağırladıklarını kaydetti. Yaşanan yoğunluğa rağmen ziyaretçilerin keyifli bir bayram geçirdiklerini anlatan Çakır, "Çok ciddi bir yoğunluk oldu. Günlük 50 bin kişiyi ağırladık. Bayramın ikinci günü araç yoğunluğu yaşandı. Ama gerekli tedbirlerin alınarak, olumsuzluklara fırsat verilmedi" diye konuştu.

Karadeniz'in incisi! Bayramda nüfusunun 40 katı turist ağırladı - 4. Resim

Kaynak: İHA-AA
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