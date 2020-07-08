Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgını sebebiyle AB ekonomisinin bu yıl yüzde 8,3 daralacağı tahmininde bulundu. Mevcut tahminin, tedbirlerin gevşeyeceği, ikinci dalga olmayacağı varsayımı üzerine yapıldığını belirten AB Komisyonu Ekonomiden Sorumlu Üyesi Paolo Gentilonu "Salgın Avrupa ekonomisini beklenenden daha çok etkiledi" dedi. Tahminler, bu yıl 8,3 küçülecek olan ekonominin 2021'de yüzde 5,8 büyümesi bekleniyor.



Ülkelere göre daralma oranı

Almanya %6,3

Hollanda %6,8

Avusturya %7,1

Belçika %8,8

Yunanistan %9,0

Fransa %10,6

İspanya %10,9

İtalya %11,2