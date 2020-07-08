Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yeni faiz oranı 10 Temmuz'dan itibaren geçerli olacak. Böylece piyasaya, daha fazla TL arzı sağlanacak. Merkez Bankası son toplantısında indirime gitmeyerek, politika faizi oranını yüzde 8,25'te tutmuştu. Önceki dokuz toplantıda üst üste faiz indiren Merkez, enflasyona dikkat çekerek frene basmıştı. Haziran ayı PPK toplantısının ardından yapılan açıklamada "Toplam talep koşullarının sınırlayıcı etkisine rağmen, salgına bağlı birim maliyet artışlarının yansımalarıyla, çekirdek enflasyon göstergelerinin eğilimlerinde bir miktar yükseliş gözlenmektedir. Yılın ikinci yarısında talep yönlü etkilerin de daha belirgin hâle geleceği değerlendirilmektedir. Bu çerçevede PPK, enflasyon görünümünü etkileyen tüm unsurları dikkate alarak, politika faizinin sabit tutulmasına karar vermiştir" ifadelerine yer verilmişti.