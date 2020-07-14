Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

BDDK, 15 Mayıs'ta 15 bankaya 19,7 milyon lira, 29 Mayıs'ta ise 18 bankaya 102,1 milyon lira ve son olarak 9 Temmuz'da 7 bankaya 204,7 milyon lira, 26 Haziran'da ise banka dışı 16 mali kuruluşa 2,1 milyon lira idari para cezası uygulamıştı.

Mart ayında ilk vakanın görülmesinin ardından bankalara yönelik şikâyetler de artmaya başlamıştı. Şikâyet konularının başında salgın nedeniyle iş veya gelir kaybına uğradığını ifade eden vatandaşların öteleme, yapılandırma, yeni ödeme planına bağlama ve ödemede esneklik sağlanmasına yönelik taleplerinin karşılanmaması geliyor. Ayrıca müşterilere hâlihazırda tanımlanmış limitlerin gerekçesiz kullandırılmaması da şikâyetler arasında yer alıyordu.