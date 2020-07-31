Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ramazan ve Kurban Bayramı öncesinde emeklilere ödenen 1.000 liralık bayram ikramiyesini vurgulayan Selçuk, uygulamanın başlamasından bu yana 12,4 milyon emekliye altıncı defa biner lira ödeme yapıldığını hatırlattı. “Emeklimiz baş tacımız” diyen Selçuk, 2002’de emeklilere yapılan ödemelerin gayrisafi yurt içi hasılaya oranı yüzde 4,6 iken bu oranın 2019’da yüzde 7’ye yükseldiğine dikkat çekti ve 2002 Aralık ve 2020 Temmuz döneminde en düşük işçi emekli aylığına yüzde 72, Bağ-Kur emekli aylıklarına yüzde 168 ve memur emekli aylıklarına yüzde 46 reel artış yapıldığını dile getirdi.