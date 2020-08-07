Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Osman Çobanoğlu ANKARA

KOSGEB, küçük ve orta büyüklükte işletmelere yılın ilk altı ayında 719,5 milyon liralık destek verdi. Desteği alan işletme sayısı 33 bin 200’ü geçti. Yıl içerisinde en çok miktarın verildiği program 147 milyon lira ile ‘İleri Girişimci Destek Programı’ oldu. İleri Girişimci Destek Programı’ndan 2.886 işletme yararlandı. Bir diğer yüksek destek verilen program ise İşletme Geliştirme Destek Programı. Bu programdan 11 bin 550 işletme yararlanırken 137,7 milyon liralık destek verildi.

Destekler 18 program kapsamında gerçekleştiriliyor. Bunlar arasında KOBİGEL-KOBİ Gelişim Destek Programı, İşbirliği Destek Programı, Geleneksel Girişimci Destek Programı, AR-GE ve İnovasyon Destek Programı, Stratejik Ürün Destek Programı, ve Uluslararası Kuluçka Merkezi ve Hızlandırıcı Destek Programı gibi farklı konularda programlar bulunuyor. Bu desteklerin bir kısmı geçmiş dönemden kalan ödemelerin gerçekleştirilmesiyle olurken, bir kısmı ise yeni destek çağrıları sonrası veriliyor.

DEPREM BÖLGESİNE FAİZ DESTEĞİ

Öte yandan, KOSGEB’in Elazığ ve Malatya’da ocakta meydana gelen deprem sonrası hayata geçirdiği ‘Elâzığ ve Malatya İlleri Acil Destek Kredisi Programı’nda gelinen son aşama da belli oldu. Destek iki ilde depremden etkilenen ve durumunu valilik ve kaymakamlık gibi resmi makamlardan belgeleyen KOSGEB’te onaylı işletmelere verilmişti. Programla, bu işletmelerin uygun şartlarda kredi kullanabilmeleri için banka tarafından kredi kullandırılması sonrası faiz ve kâr payının tamamının veya bir kısmının KOSGEB tarafından karşılanacağı açıklanmıştı. Uygulamaya alınan programa göre, bu yılın altı ayında 1.976 işletme 180,5 milyon lira kredi kullandı. KOSGEB bu kredilerin yaklaşık 27,5 milyon liralık faizini karşıladı.