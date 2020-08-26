Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Önder Çelik İSTANBUL

Ürün fiyatlarında yaşanan dalgalanmayla geçen yıl vatandaş konserve yapmaya yönelirken, ciddi bir kapak krizi yaşanmıştı. Fiyatları birkaç kat artan, bir ara stokçuluğun da etkisiyle bulunamayan kavanoz kapağında artan talebi karşılamak için üreticiler fabrikalarda kapasiyeyi artırıp yeni yatırımların startını verdi. Bu yıl kapak bulmakta sıkıntı yaşanmadığını ifade eden Sarten Ambalaj CEO’su Zeki Sarıbekir, şirketin 200 milyon TL yatırımla Adana ve Manisa’da kavanoz kapağı üretimi için fabrika kuracağını söyledi.

YILDA 2,5 MİLYAR ADET ÜRETİM

Önümüzdeki yaz tamamlanacak yatırımlarla ihracatlarını 150 milyon dolara çıkaracaklarını, ithalatın da azalacağını anlatan Sarıbekir “Aylık 100 milyonun üzerinde kapak üretiyoruz. Bu yıl Manisa’da yeni yatırımla beraber yıllık 1,5 milyar kapak üreteceğiz. Kapasitemiz iki milyar civarlarında olacak. Senede 2,5 milyar adet kavanoz kapağı üretmeyi hedefliyoruz. Türkiye’de ev kullanımında kavanoz kapağı ihtiyacı 300 milyon adet seviyelerinde” dedi.

Vatandaşın kapağa ulaşması için BİM ve A101 gibi marketlere satış yaptıklarını ifade eden Sarıbekir “Eskiden züccaciyelerde satılıyordu. Markete de soktuk karaborsaya düşmesin diye. Geçen yıl çok sıkıntı çektik alıp tutuyorlardı. A101 60 milyon kapak sattı. BİM iki kere kampanya yaptı. Şok sattı, Carrefour sattı” diye konuştu. Kapak fiyatlarının 30 kuruş seviyesinde olduğunu anlatan Sarıbekir, geçen yıla göre fiyatların yüzde 10 arttığını kaydetti.

2030’DA 30 FABRİKA HEDEFLİYOR

80’in üzerinde ülkeye ihracat gerçekleştiren Sarten Ambalaj’ın Türkiye ve yurt dışında 3.000’in üzerinde çalışanı bulunuyor. Şirketin CEO'su Zeki Sarıbekir “Bir yıl öncesine göre yüzde 5 büyüdük. Türkiye’de kişi başına düşen ambalaj tüketimi 250 dolarları buldu. Avrupa’da bu 450 dolarların üzerinde. Ambalaj bir gelişmişlik sembolüdür. Pandemi, bizlere ambalajın önemini bir kez daha hatırlatmış oldu” dedi. Sarıbekir, 2030’da 1 milyar dolar ciro ve 30 fabrikaya ulaşmak istediklerini kaydetti.

20'NCİ FABRİKASINI BULGARİSTAN'DA ALDI

Bulgaristan’da 10 milyon avro yatırımla ikinci fabrikasını satın alan Sarten Ambalaj, 25 milyon avro olan cirosunu 50 milyon avroya çıkaracak. Türkiye’de 16 fabrikayla hizmet veren şirketin yurt dışında dört fabrikası bulunuyor. Şirketin CEO'su Zeki Sarıbekir “2020’de 20’nci fabrikamızı kurmuş olduk. Balkanlarda ve Doğu Avrupa’da Bulgaristan’ı merkez seçerek büyüyoruz. Bu yatırım Türkiye’den ihracatımızı da artıracak. Yarı mamulü Türkiye’den göndereceğiz. Ham madde de gidecek. Hedefimiz daha fazla ihracatla ülkemizin cari açığının kapanmasına katkı sağlamak” dedi.